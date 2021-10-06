Сколько тратит Беларусь на науку - бюджетные расходы на НИОКР на уровне европейских аутсайдеров
Беларусь тратит на НИОКР меньше всех европейских стран и сравнима в этом отношении лишь с Румынией.
В бюджете Республики Беларусь в 2021 году запланирован ВВП на уровне 157 276,6 млн. рублей. Из них на науку и инновационное развитие будет направлено 460,75 миллиона рублей.
Это всего лишь 0,29% от ВВП. В расчете на душу населения получается 49 рублей или порядка 16-17 евро, подсчитал портал Information Policy.
Сравним с расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в европейских странах.
По данным за 2020 год, в Евросоюзе правительства выделили на науку в среднем 0,8% ВВП. Это около 225 евро на человека.
Наибольшее количество ассигнований было зарегистрировано в Люксембурге (648 евро на человека), за которым следуют Дания (519 евро) и Германия (443 евро).
Меньше всего на науку выделили средств в расчете на душу населения Румыния (15 евро на человека), Болгария (21 евро) и Венгрия (39 евро).
Получается, Беларусь находится на уровне аутсайдера Европы – Румынии.
09:24 07/10/2021
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