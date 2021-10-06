В бюджете Республики Беларусь в 2021 году запланирован ВВП на уровне 157 276,6 млн. рублей. Из них на науку и инновационное развитие будет направлено 460,75 миллиона рублей.





Это всего лишь 0,29% от ВВП. В расчете на душу населения получается 49 рублей или порядка 16-17 евро, подсчитал портал Information Policy.





Сравним с расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в европейских странах.





По данным за 2020 год, в Евросоюзе правительства выделили на науку в среднем 0,8% ВВП. Это около 225 евро на человека.





Наибольшее количество ассигнований было зарегистрировано в Люксембурге (648 евро на человека), за которым следуют Дания (519 евро) и Германия (443 евро).





Меньше всего на науку выделили средств в расчете на душу населения Румыния (15 евро на человека), Болгария (21 евро) и Венгрия (39 евро).





Получается, Беларусь находится на уровне аутсайдера Европы – Румынии.



