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Сколько тратит Беларусь на науку - бюджетные расходы на НИОКР на уровне европейских аутсайдеров

Беларусь тратит на НИОКР меньше всех европейских стран и сравнима в этом отношении лишь с Румынией.

В бюджете Республики Беларусь в 2021 году запланирован ВВП на уровне 157 276,6 млн. рублей. Из них на науку и инновационное развитие будет направлено 460,75 миллиона рублей.

Это всего лишь 0,29% от ВВП. В расчете на душу населения получается 49 рублей или порядка 16-17 евро, подсчитал портал Information Policy. 

Сравним с расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в европейских странах. 

По данным за 2020 год, в Евросоюзе правительства выделили на науку в среднем 0,8% ВВП. Это около 225 евро на человека.

Наибольшее количество ассигнований было зарегистрировано в Люксембурге (648 евро на человека), за которым следуют Дания (519 евро) и Германия (443 евро).

Меньше всего на науку выделили средств в расчете на душу населения Румыния (15 евро на человека), Болгария (21 евро) и Венгрия (39 евро).

Получается, Беларусь находится на уровне аутсайдера Европы – Румынии.
thinktanks.by
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