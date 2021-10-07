dev.by изучил открытые вакансии на сайтах крупных компаний и увидел, что они расширяются не только в Беларуси.

На сайте EPAM открыто 4,8+ тысячи вакансий. За последние четыре месяца их количество увеличилось почти на 20%.





Больше всего новых специалистов компания ищет для работы в Украине — почти 1150. Ещё четыре месяца назад таких вакансий было 850.

Украинский офис EPAM продолжает интенсивно расширяться. Последние два года его штат растёт, быстрее, чем в Беларуси — на 20+% в год. В последнем рейтинге крупнейших компаний Украины, по данным dou.ua, EPAM остался лидером, став при этом первой компанией с численностью специалистов 11+ тысяч.





Для работы в Беларуси у EPAM открыто 350+ вакансий — чуть меньше, чем четыре месяца назад. Среди самых популярных локаций Беларусь остаётся на четвертом месте.





Точное количество сотрудников беларуского офиса компания не называет. На начало этого года только технических специалистов в EPAM в Беларуси работало около 9,7 тысячи. Ранее компания заявляла, что всего в Беларуси работает 10+ тысяч специалистов. Учитывая, темпы расширения штата компаний в Беларуси и Украине не исключено, что на данный момент украинский, а не беларуский офис EPAM является самым крупным.





В топ-3 самых популярных локаций исходя из количества вакансий остались США и Польша. Для американского офиса компания ищет почти 600 новых сотрудников, для польского — 530+.





Больше всего за последние четыре месяца выросло количество вакансий для работы в Мексике — с 76 до 170. Также компания продолжает активно нанимать новых сотрудников для работы в странах СНГ и Балтии. Для работы в Грузии компания ищет 150 специалистов, в Казахстане, Кыргызстане и Литве — около 120.

PandaDoc

Компания PandaDoc ликвидирует юрлицо Беларуси и сосредоточена на других локациях. Ещё в прошлом году она открыла офис в Украине. Сейчас для работы на украинском рынке компания ищет около 40 сотрудников. Также новые специалисты нужны для работы в США и Португалии. Всего у компании открыто около 100 вакансий.

Wargaming

Wargaming расширяет штат и ищет 180+ новых специалистов. За последние четыре месяца число вакансий выросло на 60%.





Для работы в Беларуси компании нужны 43 новых сотрудника (в июне было 37). А больше всего вакансий открыто для работы в России — 63. Это почти в два раза больше, чем четыре месяца назад. На третьем месте по числу открытых вакансий Украина — 41.





Для работы в Вильнюсе, где компания выкупила для сотрудников 76 квартир, открыто 28 вакансий. В Литве работает команда MS-1 — главная студия мобильной разработки Wargaming, которая создала World of Tanks Blitz.





Ранее компания рассматривала для открытия офиса Латвию, но в итоге отказалась.

Itransition

Компания Itransition открыла 570+ вакансий. Это на 30% больше, чем четыре месяца назад.





Судя по числу вакансий, компания прежде всего собирается расширить штат в Беларуси. Сейчас для работы здесь открыто 276 вакансий. В июне было 220. Также выросло число вакансий для работы в России и Украине.





В конце прошлого года компания сообщила, что рассматривает возможность открыть офис в Литве. Но этой локации нет в числе открытых вакансий.

Godel

На сайте Godel мы нашли 130+ открытых вакансий. Больше всего в Беларуси — 54.





Почти в два раза по сравнению с июнем выросло число вакансий для работы в Польше. Это связано с планами компаний открыть здесь второй офис. Первый компания открыла в апреле этого года в Лодзи. До конца года Godel собирается открыть офис во Вроцлаве и уже разместила почти 20 новых вакансий.

iTechArt

Компания iTechArt продолжает расширяться в Беларуси. Сейчас у компании открыто 250+ вакансий, большинство — для работы в Минске и областных центрах. Для сравнения в июне у компании было открыто около 200 вакансий для работы в Беларуси.

ISsoft

У компании ISsoft открыто более 240 вакансий, в два раза больше, чем в июне.





Более 140 новых сотрудников компания планирует нанять для работы в Беларуси, около 100 — для работы в Украине.







