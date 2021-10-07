По сравнению с ценами декабря прошлого года, в июле 2021 цены на капусту и картофель в белорусских магазинах в среднем выросла более чем в два раза. В лидерах – морковь и свекла. Они подорожали в 4 раза, пишет blizko.by со ссылкой на БелТА





Федерации профсоюзов объясняет эту ситуацию тем, что в межсезонье наблюдается дефицит отечественной продукции, которую замещают значительно более дорогой импортной.









Для закрытия потребностей внутреннего рынка достаточно только половины этого объема. Однако в межсезонье профсоюзы по-прежнему отмечают дефицит белорусских овощей, что приводит к росту цен.

«В итоге теряют все: и люди, вынужденные покупать втридорога, и страна в целом – мы тратим валюту на то, что производим сами», – сказал глава ФПБ Михаил Орда.





Он также выразил опасения в связи с ценовой ситуацией на фоне нынешней уборочной кампании.

Дело в том, что профсоюзы с сентября прошлого по сентябрь нынешнего года зафиксировали значительный рост цен на овощи. Обычно после финиша уборочной кампании стоимость данной продукции несколько снижается. Однако уже сейчас в условиях высоких мировых цен на продовольствие важно принять меры для насыщения рынка отечественной продукцией на весь предстоящий зимне-весенний сезон. Это поможет не допустить очередного дефицита плодоовощной продукции и скачка цен на нее.





Чтобы цены оставались стабильными, а овощи не пропадали с прилавков, торговые сети должны строить или покупать в каждом регионе современные овощехранилища, которые каждую осень можно загружать под свои потребности.





«Тогда на рынке будет товар в необходимом количестве вне зависимости от сезона, не будет резких скачков цен и мы не будем зависеть от каких-то внешних факторов», – отметил Михаил Орда.







