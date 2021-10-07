По данным Министерства труда, средняя пенсия по возрасту в Беларуси в первом квартале 2021 года составила 512,3 рубля. Пожилые люди привыкли считать каждую копейку. Как увеличить пенсию и безбедно жить в старости, рассказали участники круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

О пенсионной системе и грядущих изменениях

Как отметила заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова, Беларусь – социально ориентированное государство. Среди ключевых приоритетов – забота о пожилых людях, обеспечение достойного уровня жизни. Государство предусматривает дополнительные механизмы, когда человек может существенно увеличивать размер своей пенсии.

"Один – в рамках обшей пенсионной системы. Он касается тех лиц, которые уже состоявшиеся пенсионеры. Есть такой инструмент, как отложенная пенсия, которая позволяет человеку, оформив пенсию по возрасту, формировать себе более высокий доход на посттрудовой период", – сказала Яшкова.

Сегодня появилась дополнительная возможность обеспечить безбедную старость. В сентябре был подписан указ № 367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии".





"Введение в Беларуси добровольной накопительной пенсии – это ожидаемая мера. Спрос на введение такого вида страхования уже был обозначен давно. В Беларуси существуют программы, которые позволяют страховать дополнительную пенсию, но это новый, будем говорить, подвид страхования – добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии он имеет свои отличия", – отметила спикер.

По словам представителя Минтруда, действие документа распространяется на ограниченный круг лиц, которые впоследствии и смогут получать дополнительные выплаты к пенсии.





"Эта схема охватывает круг лиц, которые работают и имеют работодателя, который за них уплачивает обязательные взносы на государственное пенсионное страхование в фонд социальной защиты населения", – пояснила Яшкова.

Как оформить дополнительную пенсию

Согласно указу, осуществлять добровольное пенсионное страхование будет РУСП "Стравита". По словам генерального директора предприятия Сергея Андриевича, собирать пухлый пакет документов не потребуется. Достаточно заключить договор и прописать условия по желанию будущего пенсионера.

"Человек должен определить два момента заключения договора страхования. Это размер взноса, который он будет сам платить за себя, который может быть от 1 до 10 % от заработной платы, и определить период, в течение которого он ежемесячно будет получать эту дополнительную пенсию – на протяжении 5 или 10 лет", – сказал Андриевич.

Вместе с тем, как отметил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, соответствующий договор смогут заключить не все. Существует предельный возраст.

"Указ имеет ограничения, что работающий гражданин, которому до выхода на пенсию осталось менее трех лет, уже не воспользуется данным механизмом страхования. Но он может воспользоваться классическими видами страхования дополнительной пенсии, которые сегодня в республике существуют", – рассказал Осенко.

Какая будет прибавка

По словам Андриевича, ежемесячная дополнительная выплата к пенсии может быть достаточно существенной. В качестве примера он привел цифры.

"Например, если бы с 45 лет мужчина уплачивал 27 рублей ежемесячно на дополнительную пенсию, то на протяжении пяти лет при выходе на пенсию он бы дополнительно получал 244 рубля к пенсии. При уплате взноса в 58 рублей он имел был 529 рублей доппенсии ежемесячно. Практически это вторая пенсия", – рассказал спикер.

О гарантиях выплат

Как подчеркнул генеральный директор "Стравита", на сегодня выплаты по договорам страхования, которые заключаются с госстраховщиком, по законодательству гарантируются государством.

"Мы формируем гарантийный фонд, который так же может быть использован при невозможности исполнения страховщиком своих обязательств", – отметил он.

Вернут ли деньги

А как быть, если человек передумал? Например, копил таким образом деньги несколько лет, а потом прекратил выплаты. Можно ли вернуть сумму?

"Механизма расторжения договора указом не предусмотрено. Работник, меняя место жительства, просто может приостановить уплату взносов. Накопленные деньги фиксируются, и при достижении пенсионного возраста он также сможет получить эту накопленную сумму", – ответил Андриевич.

При этом, как подчеркнул представитель Минфина, деньги на счету продолжают накапливаться, не зависимо от того, ведет отчисления человек или нет.

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"Накопленная сумма фиксируется. Еще есть гарантированная доходность, которая также продолжает начисляться на эту сумму денег, и к выходу человека на пенсию сумма увеличится на сумму гарантированной доходности. Плюс еще страховая компания будет начислять дополнительную доходность исходя из доходов, которые она получила за счет инвестиций", – пояснил Осенко.

Смогут ли пенсию получать наследники

По словам Андреевича, в документе прописано, что в случае если страхователь не дожил до пенсионного возраста, то все накопленные деньги плюс доход получают его наследники.

"Также если человек вышел на пенсию, но через какое-то время ушел из жизни, все, что причитается ему по договору, наследники также получат. Есть еще возможность получения этих денежных средств, когда наступает инвалидность в процессе работы досрочно. Накопленную сумму с доходом наш страхователь также получит", – отметил спикер.

Понесет ли убытки работодатель

По словам представителя Минтруда, новый механизм не обременителен для работодателя.

"Потому что работодатель как уплачивал взносы за этого работника, он продолжает их и далее платить в фонд социальной защиты населения. И причем тариф взносов для него не увеличивается", – подчеркнула Яшкова.

Также участники круглого стола обратили внимание на то, что указ "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" вступит в силу с 1 октября 2022 года.