"Вчера Александр Лукашенко целый день занимался вопросами сельского хозяйства: всё стратегически важно, "сев озимых - вопрос номер один", "объявлена тревога", "отчёты по падежу скота от губернаторов" и так далее, - пишет Лев Львовский.





- Просто для контекста: в сельском хозяйстве задействованы 8.7% белорусов, занятых в экономике и эта цифра стабильно падает. Создают они 6.7% ВВП.





Средний темп роста этого вида экономической деятельности с 2011 года составил 1.9%, что конечно выше чем наш общий темп роста в 1.2%, но существенно уступает тем же IT c их 10.3% в год.





Но дело вовсе не в том, что перспектив в этой сфере нет именно у нас. Доля мирового ВВП, приходящаяся на сельское хозяйство, уменьшается. Дело не в уменьшении количества еды, просто другие области экономики растут гораздо быстрее.





Наше сельское хозяйство не убыточно, что уже неплохо, но искать в нём точку роста - занятие для людей с очень развитым воображением. За редкими исключениями, ни одна страна не растёт опираясь на сельское хозяйство.





А страны с большой долей ВВП, приходящейся на сельское хозяйство, одни из самых бедных.





Таким образом, вопреки расхожему мнению, Беларусь не является аграрной страной. И слава Богу", - заключает эксперт.



