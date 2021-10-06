"Мы занимаем далеко не "почетные", а последние места по доходам граждан в Европе. Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия. Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу "Триллион долларов для Украины", – говорится в сообщении.





В институте подчеркнули, что "ВВП в один триллион – это не сказки и не фантазии".





"Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства. По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7–8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня $1 трлн", – объяснили в UIF.





"Тяжело спорить с тем, что Украина – богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего", – отметили в институте.





Там анонсировали предложения от Илларионова, которые выведут Украину "из порочного круга бедности".





Первую презентацию предложений пообещали сделать 18 октября



