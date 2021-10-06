+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Илларионов возглавил программу "Триллион долларов для Украины"

Украинский институт будущего (UIF) привлек к одной из своих программ российского экономиста, президента Института экономического анализа Андрея Илларионова. Об этом 6 октября институт проинформировал в Facebook.

"Мы занимаем далеко не "почетные", а последние места по доходам граждан в Европе. Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия. Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу "Триллион долларов для Украины", – говорится в сообщении.

В институте подчеркнули, что "ВВП в один триллион – это не сказки и не фантазии".

"Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства. По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7–8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня $1 трлн", – объяснили в UIF.

"Тяжело спорить с тем, что Украина – богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего", – отметили в институте.

Там анонсировали предложения от Илларионова, которые выведут Украину "из порочного круга бедности".

Первую презентацию предложений пообещали сделать 18 октября
Источник: gordonua.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]