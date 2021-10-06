"В первом полугодии 2021 года, проанализировав информацию о доходах, расходах и имущественном положении ряда граждан, были истребованы декларации о доходах и имуществе тех, у которых расходы значительно превышали полученные доходы.





По итогам проверки таких деклараций 812 лиц не смогли подтвердить легальность происхождения доходов, в связи с чем им предъявлено к уплате Br 3,5 млн (более $1,4 млн - ИФ), из которых поступило в бюджет Br 2,1 млн (более $840 тыс. - ИФ)", - проинформировали в МНС.





Там отметили, что налоговики анализируют информацию о доходах и расходах граждан, приобретенном имуществе. Учитывается информация о приобретении автотранспорта, недвижимости, денежных переводах из-за границы и прочее.





"Налоговый орган самостоятельно без вызова гражданина анализирует эти полученные сведения, и если устанавливается превышение расходов над доходами на сумму не менее 250 базовых величин, то это уже является основанием для истребования декларации о доходах и имуществе и дальнейшее проведение проверки", - отметили в ведомстве.





Так, например, в Гродно была проведена проверка соответствия расходов и доходов в отношении руководителя и учредителя двух компаний (грузоперевозки и оптовая торговля автозапчастями).





Организации систематически выплачивали работникам зарплату ниже минимального гарантированного уровня и, как следствие, имели риск сокрытия налоговой базы по подоходному налогу и выплаты зарплаты «в конвертах», заявили в МНС.





В ходе проверки установлены факты неоднократного предоставления бизнесменом займов на расчетные счета указанных организаций на сумму более Br60 тыс., а также крупные траты на приобретение недвижимости и автотранспорта.





"С учетом данных обстоятельств установлено превышение расходов над доходами в размере Br50 тыс., и по результатам проверки предъявлен подоходный налог в сумме Br12,1 тыс.", - проинформировали в МНС.