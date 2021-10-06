



Myfin.by спросил у финансового консультанта Михаила Грачева, что это может значить для вкладчиков.





Что произошло?

В первый день шестой сессии депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».





Как отмечали ранее в Нацбанке, законопроект направлен «на совершенствование системы гарантированного возмещения денежных средств, размещенных физическими лицами на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках».





В чем это выражается? Изменений довольно много, но главным видится то, что для «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» предусматривается «возможность размещать временно свободные денежные средства в облигации ОАО «Банк развития Республики Беларусь».





Чтобы было понятно – до сих пор деньги белорусских банков, которые аккумулировало агентство, и которые при необходимости становились возвратной базой для тех белорусов, что держали свои средства в «лопнувшем» банке, размещались и (или) инвестировались лишь в депозиты Национального банка, в государственные ценные бумаги Республики Беларусь, в ценные бумаги Национального банка.





По закону, на денежные средства, размещенные агентством в депозиты Национального банка, начислялись проценты: в белорусских рублях – не ниже ставки рефинансирования, в иностранной валюте – по ставке, установленной соглашением между Нацбанком и агентством.





Стоит ли бояться, что деньгами вкладчиков поддержат убыточные заводы?

Myfin.by поинтересовался у финансового консультанта Михаила Грачева, есть ли вероятность того, что эти деньги пойдут на поддержку убыточных заводов?





– Эти деньги, с одной стороны, должны быть всегда под рукой, для ситуаций, аналогичных той, что случилась с Дельта Банком. С другой стороны, если в банковской системе стабильность, можно их вывести во вторичный оборот. На самом деле нет ничего плохого в этом, наоборот – деньги станут приносить дополнительный доход.





Сейчас средства агентства по факту заморожены на корреспондентских счетах. И, согласно принятому во втором чтении законопроекту, планируется ввести их во вторичный оборот. А именно использовать их на покупку облигаций Банка развития.





А так как в Беларуси после 2015 года банковская и финансовая системы стабильны, то варианты с дополнительным заработком «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» выглядят логично.





Куда их станет вкладывать Банк развития, – это вопрос другого рода – управления экономикой и политики государства по поддержке убыточных предприятий. А Банк развития сейчас, по моему мнению, свою роль демпфлера выполняет – это один из инструментов стабилизации финансовой системы.





Во что будет вкладывать средства Банк развития – сказать однозначно сложно – надо смотреть их инвестиционные программы.





Плюс на плюс

Как в целом следует оценить изменения, которые предложено внести? Нет ли опасности того, что деньги белорусских кладчиков будут «переданы» убыточным предприятиям, или тем, что попадут под санкции и не смогут функционировать в прежнем режиме?





– Я бы оценил изменения, как положительные. Хорошо ли то, что срок подачи заявления о возмещения предлагается увеличить с 2 до 5 лет? Безусловно – хорошо. Положительно следует воспринимать то, что рассмотрение заявлений о возврате средств предлагается уменьшить с месяца до 7 дней (если случай не требует каких-то дополнительных проверок и согласований)? Конечно, да – люди смогут получить свои деньги в гораздо более короткий срок. Добавляет ли плюсов системе включение в число тех, кто гарантированно получит свои вклады, индивидуальных предпринимателей? Без вариантов.





Как следует относиться к тому, что средства «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» станут вкладываться в облигации Банка развития? По моему мнению, положительно.





У Агентства появится дополнительные варианты заработка – ведь эти деньги не передаются Банку развития, – речь о приобретении его облигаций, на которые начисляется дополнительный доход. Это совершенно иной финансовый инструмент.





А облигации банка – это ценные бумаги, которые котируются на международных рынках, – это высоконадежные бумаги, которые приносят их владельцам, между прочим, до 9% годовых в валюте. И инвесторы, в том числе иностранные, приобретают их с большим удовольствием.