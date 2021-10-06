В 2021 году стоимость кубометра газа на мировом рынке рекордно выросла до $ 1567 за тысячу кубометров, поскольку в европейских хранилищах не хватает запасов топлива из-за низкой температуры зимой прошлого года и жаркой погоды летом.





Значительное сокращение объемов транзита значит, что в несколько раз будет меньше и прибыль Беларуси от транзита. Сколько получает белорусский бюджет от транзита российского газа по территории Беларуси, сказать сложно, поскольку официально эти данные не озвучивались. Тем не менее, можно определенные оценки исходя из косвенных данных.





Ранее аналитик информационно-аналитического агентства RUPEC Александр Собко в интервью российскому агентству Sputnik сообщил , что «польско-белорусское направление всегда было дешевле, потому что там короче маршрут и достаточно низкая цена транзита – $7 за тысячу кубометров (через Украину – около $35)».





В 2020 году в Газпроме заявили, что хотят сохранить объему транзита газа через Беларусь на уровне 2019 года. Точных цифр там не назвали. В 2019 году в Беларусь и транзитом был поставлен план переправить 39,29 млрд. кубометров.





Таким образом, речь может идти о миллиардах долларов. Особенно, если сокращение также коснется и следующего — 2022 года.