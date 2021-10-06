Темп экономического роста в Беларуси, вызванный активизацией внешнего спроса на традиционный белорусский экспорт, ростом цен на него, разогревом экономик стран — торговых партнеров, низкой базой прошлого года, начал замедляться.





Июнь прошлого года был последним месяцем, когда статистика зафиксировала снижение ВВП. В июле начался прирост, который продолжался до конца года.





Если в январе — июне 2020-го ВВП снизился на 1,8 %, в январе — июле — на 1,7 %, то в январе — августе относительно января — августа 2019 года снижение ВВП составило 1,3 %, то есть с лета прошлого года происходит подъем экономики, который позволил начать наверстывать отставание темпов от 2019 года, и к концу года практически удалось выйти на нулевой рост — снижение ВВП составило всего 0,9 %.





Поэтому со второй половины 2021 года эффект низкой базы будет ощущаться все меньше, а вот влияние санкций США, ЕС, Канады и Великобритании будет нарастать.





В январе — июле темпы прироста ВВП не изменились, составив те же 3,3 %, что и в январе — июне. Как будет развиваться ситуация дальше — непонятно, так как пока не обнародованы решения по противодействию санкциям в отношении нефтехимического и калийного секторов.





Пузырь промышленности сдувается

Весь 2021 год прирост в промышленности происходил на фоне стабильно высоких запасов на складах (в объеме 5,5–5,6 млрд рублей), и снизить их не удавалось до августа, когда уменьшились объемы производства.





По сообщению Белстата, прирост в промышленности месяц к предыдущему месяцу был зафиксирован только в феврале, марте (на 10,8 %), июне (на 0,2 %). В остальные месяцы наблюдалось снижение.





Так, в июне 2021 года по сравнению с маем промпроизводство составило 98,2 %, в июле 2021 года по сравнению с июнем — также 98,2 %. Промпроизводство начинает «сбавлять обороты», так как не успевает за реализацией.





К тому же с каждым следующим производственным циклом теряется конкурентоспособность белорусского производства, так как сырье и материалы приобретаются уже по возросшим ценам.





Белстат перестал публиковать данные по промышленному производству в нефтехимии, но по косвенным данным можно сделать вывод, что прирост в промышленности сохраняется только в этой отрасли.





Индексы промпроизводства по областям за январь — июль 2021 года свидетельствуют о том, что по отношению к 2020 году промпроизводство выросло только в Гомельской, Витебской, Минской областях, то есть именно там, где и сосредоточено основное «фамильное серебро».





В остальных областях и Минске промпроизводство упало: в Гродненской области — на 20% (вероятно, сказываются проблемы ОАО «Гродно Азот») в Минске — на 3,8%. В Гомельской же области промпроизводство выросло на 7,8%.





Картина в отраслях, данные о которых открыты для публикации, оптимизма не внушает. По данным Белстата, в июле 2021 года по сравнению с июнем промпроизводство составило:





• производство продуктов питания, напитков и табачных изделий — 99,4%;





• производство текстильных изделий, одежды из кожи и меха — 87%;





• производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность — 103,2%;





• производство основных фармацевтических продуктов, фармпрепаратов — 83,3%;





• производство резиновых и пластмассовых изделий — 99,8%;





• металлургическое производство — 100,4%;





• производство электронной, вычислительной и оптической аппаратуры — 86,5%;





• производство электрооборудования — 100,3%;





• производство машин и оборудования, не включенных в другие группы — 86,5%;





• производство транспортных средств и оборудования — 91%.





Очевидно, что промпроизводство продолжает сокращаться. Однако, как сообщает Белстат, в январе — июле промпроизводство увеличилось и составило 109,3%!





Отказ статистического ведомства публиковать данные о работе нефтехимического комплекса рисует абсолютно сюрреалистическую картину экономики, когда данные не отражают реальную картину и смысл в публикации таких данных теряется.





Однако пока есть возможность анализировать отрасли, работающие не столь успешно. Сокращение объемов производства позволило предприятиям разгрузить склады. Так, объем запасов готовой продукции на 1 августа составляет 54,2% среднемесячного объема производства. И это при сокращении объемов производства!





За июль запасы сократились на 188 млн рублей и составили 5,23 млрд рублей. Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 августа 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,6 раза превысил среднемесячный объем производства), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), сообщает Белстат.





Учитывая сезонность производства в легкой промышленности, критическими являются только запасы в фарминдустрии. Следует отметить, что легкой промышленности, чтобы сократить запасы с 440% месячного объема, пришлось снизить объемы производства, причем значительно, ибо снижение объемов производства в легкой промышленности наблюдается не первый месяц.





Вывод: для таких объемов рынок отсутствует даже в условиях закрытых границ и невозможности поездок населения за дешевым товаром на вещевые рынки Польши и Украины.





Является ли рост стабильным и долгосрочным?

На вопрос о том, насколько нынешняя ситуация стабильна, является ли тренд на экономический рост долгосрочным, наверное, лучше всего смогут ответить те, кто принимает решения об инвестициях, создает перспективные планы развития своих предприятий. Как говорит статистика, инвесторы не верят в перспективы белорусской экономики.





В январе — июле нынешнего года инвестиции составили только 91,7 % к январю — июлю 2020-го, причем не нужно забывать, что тогда был не самый благоприятный для инвестиций период. Особенно сократились инвестиции в строительно-монтажные работы — на 11,3 %, инвестиции в машины и оборудование — на 5,4 %.





Обзор экономической конъюнктуры, который ежемесячно проводит Национальный банк, также не выявляет оптимистических настроений у топ-менеджмента предприятий ведущих секторов экономики. В июле по сравнению с июнем настроения среди руководителей ухудшились.





Так, сезонно сглаженный индекс экономических настроений находится в области отрицательных значений. Это означает, что среди ответов преобладают негативные оценки ситуации, и в ответах, данных в июне, он составлял 1,2, а в опубликованных в августе — –2,2.





Но картина не выглядит слишком печальной из-за результатов опроса промышленников: большинство из них пока еще довольно позитивно оценивают перспективы изменения объемов производства, изменение объемов заказов на внешних рынках.





Но, следует отметить, что оптимизм промышленников начинает затухать. В последнем опросе меньше респондентов позитивно оценили изменение объемов выпускаемой продукции, в область отрицательных значений уходит оценка изменения объемов нереализованной продукции, объема заказов на внутреннем рынке.





Пессимизм господствует и среди руководителей транспортной и строительной отраслей. В эпоху экономического подъема эти сектора оживляются, но сейчас ничего подобного руководители не ждут. Глубоко в области отрицательных значений находится оценка изменения объема договоров и заказов.





Инфляция выходит из-под контроля?

Уже сегодня можно констатировать, что правительству не удастся удержать инфляцию не только на уровне прогноза, но, вероятно, и в области однозначных значений.





Индекс потребительских цен к декабрю 2020 года составил 5,9%. Но в промышленности и торговле возник двузначный инфляционный «навес», который очень скоро окажется в ценах на товары. Так, по данным Белстата, в январе — июле индекс цен оптовых продаж товаров составил 118,2%, производителей промышленной продукции — 110,3%.





Уже в январе — июле значительно обогнали инфляцию цены на основные продукты питания. По данным Белстата, в январе — июле цены на мясо и птицу выросли на 9,1%, рыбу и морепродукты — на 8,1%, свинину — на 7,4%, масло растительное — на 22%, цены на овощи поднялись — в 2,5–3 раза, поэтому головной болью правительства на ближайшее время станут не только санкции Запада, но и рост цен на основные продукты питания и, соответственно, скачок инфляции.