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Кредитов меньше - рубль крепче. Но экономике не легче...

Как удерживается курс BYN-рубля?

Кредитов меньше - рубль крепче. Но экономике не легче...
Жёсткая, «высушивающая» денежная политика Нацбанка продолжается: ограничивается прирост BYN-рублевой денежной массы в целях недопущения девальвации и торможения инфляции. Банки меньше выдают BYN-кредитов: это элемент жёсткой денежной политики, пишет Инфобанк.

За январь-август 2021 года выдано BYN-рублёвых кредитов экономике 33,01 млрдBYN. Что даже номинально меньше, чем за январь-август 2020-го (на 700 млн BYN, на 2,08%).

А если учесть, что общая инфляция составила 14,8% за год (по дефлятору ВВП), реальное падение получается намного больше.
 
В сопоставимых ценах объём выданных кредитов в январе-августе 2021-го – меньше даже, чем в 2018 году. А относительно 2020-го реальное падение – на 14,7%.
 
В долларовом эквиваленте – тоже сильное падение с прошлого года (на 8,6%).      

Хотя после кризиса 2015-16 гг. кредитование экономики BYN-рублями росло из года в год, быстрыми темпами – восстановление экономики требовало денежную подпитку.
 
BYN-кредитование впервые сократилось в ковид-кризис (падение в апреле-мае 2020-го), а с сентября 2020-го, с началом политического кризиса– падение пошло уже более сильное.
 
Но последние несколько месяцев BYN-кредитование уже начало постепенно нарастать на фоне финансовой стабилизации и, хоть и небольшого, но роста экономики.
 
В августе объём выданныхBYN-кредитов – уже наибольший не только в 2021-м, но и за всё время политического кризиса, с августа 2020-го.
 
Тем не менее, августовский объём выданных кредитов в 2021 году меньше, чем в 2020-м–по всем параметрам.
 
Даже номинальная сумма выданных в этом месяцеBYN-кредитов (4,784 млрдBYN) на 5,6% (на 285 млн BYN) меньше, чем год назад.
 
В реальном же выражении, с поправкой на общую инфляцию (через дефлятор ВВП), сумма выданных в августе 2021-го BYN-кредитов намного меньше (-20,2%), чем в августе 2020-го.
 
В долларовом эквиваленте – падение за год (август к августу) на 5,1%.

Кредитование субъектов хозяйствования и населения – одна из главных функций банков и важная составляющая для экономического развития.
 
Однако каждая выдача BYN-рублёвого кредита приводит к росту национальной денежной массы: BYN-рублей становится больше. Это повышает общий спрос, в том числе на импорт, и приводит к повышенному давлению на курс.
 
Так, безудержная выдача BYN-кредитов в 2010 году привела к валютному кризису 2011-го.
 
Тогда, в 2010-м – начале 2011-го, объём выданных BYN-кредитов – достиг чуть ли не 50% к ВВП, а задолженность по BYN-кредитам превысила весной 2011-го (перед самым началом кризиса) 40% от ВВП.
 
В дальнейшем «заливать» BYN-рублями экономику в таких суммах перестали, а само BYN-кредитование перешло от функции экономического развития к функции монетарной.
 
То есть, главным становится удержание валютного курса, нежели проценты роста ВВП. Скользящий годовой объём выдачи BYN-кредитов падает уже 1,5 года – с ковид-кризиса.
 
Перед мартовской девальвацией 2020 года, объём выданных за 12 месяцев BYN-кредитов выросла, было, до 35,6% от ВВП.

Сейчас – уже только 28,9% от ВВП (за 12 месяцев выдано BYN-рублёвых кредитов на 47,71 млрдBYN, а ВВП за эти же 12 месяцев составил 165,4 млрд).
 
Упала в процентах от ВВП и вся BYN-кредитная задолженность перед банками – до 19,2% (на конец августа 2021-го она – 31,80 млрдBYN).
 
Но обратным результатом жёсткой денежно-кредитной политики стал медленный прирост экономики Беларуси, что особенно хорошо видно на фоне быстро поднимающихся после ковид-кризиса соседних стран.
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