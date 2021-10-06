Евро улетел на минимум за 420 дней

алютная корзина подешевела на 0,26% до минимума за 15 дней. Белорусский рубль укрепляется к корзине валют уже четвёртый день подряд.





Курс доллара упал на 0,0061 BYN до 2,4981 BYN/USD.





За три дня снижения доллар потерял 0,0169 BYN до минимума за 9 дней, а до этого доллар находился на максимуме за 23 дня.





С начала октября курс доллара снизился на 0,0155 BYN. Белорусскому рублю полностью удалось отыграть потери сентября, когда доллар подорожал на 0,0095 BYN.





Курс евро обвалился ещё на 0,0144 BYN до 2,8895 BYN/EUR. До минимума за 14 месяцев евро не хватило всего 6 дней.





Евровалюта за пять дней торгов дешевела четыре раза и потеряла за это время 0,0347 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0063 BYN до 3,4450 BYN/100 RUB.





Сотня российских рублей подешевела до минимума за 8 дней. С начала октября сотня российских рублей потеряла в цене 0,0172 BYN.









Московская биржа

Дорогие нефть и газ поддерживают российский рубль, но курс доллара незначительно изменился, а евро обновил очередной минимум.





Так, Банк России опустил официальный курс доллара на завтра лишь на 0,0004 RUB до 72,5682 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра упал на 25 копеек до 83,9251 RUB/EUR — минимума более чем за 14 месяцев.





Евро впервые с 28 июля прошлого года опустился ниже уровня 84,00 RUB/EUR.