Фото tagesschau.de





Синтетическое топливо получают из простых веществ, в том числе из диоксида углерода, пишет Белта. При сгорании в природу вернется ровно столько этого парникового газа, сколько взяли для производства керосина.





В первую очередь такой керосин будут использовать для заправки самолетов. По мнению экологов, пассажирская и транспортная авиация наносит существенный вред природе.





Подобные заводы планируется построить и в других странах мира. Чтобы они были действительно экологичными, в этих странах должен быть доступ к дешевой "зеленой" электроэнергией.