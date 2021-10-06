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Первый в мире завод по производству синтетического керосина построили в Германии

В Германии открыли первый в мире завод по производству "углеродно-нейтрального" керосина, передает Euronews.

Фото tagesschau.de

Синтетическое топливо получают из простых веществ, в том числе из диоксида углерода, пишет Белта. При сгорании в природу вернется ровно столько этого парникового газа, сколько взяли для производства керосина.

В первую очередь такой керосин будут использовать для заправки самолетов. По мнению экологов, пассажирская и транспортная авиация наносит существенный вред природе.

Подобные заводы планируется построить и в других странах мира. Чтобы они были действительно экологичными, в этих странах должен быть доступ к дешевой "зеленой" электроэнергией.
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