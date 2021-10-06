+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экс-работник Tesla отсудил у компании $137 млн

Суд присяжных в Калифорнии обязал Tesla выплатить $137 млн компенсации бывшему работнику завода по производству электромобилей во Фримонте. Такой серьёзный штраф компания выплатит впервые.


Решение суда необычно не только из-за величины выплаты, но и потому, что как и многие компании Кремниевой долины, Tesla заставляет своих работников подписывать соглашение об арбитраже или досудебном разрешении трудовых споров. По всей видимости, пишет dev.by, с Оуэном Диасом такой документ подписан не был. 

В исковом заявлении Диас указал, что трудился во враждебной рабочей среде и постоянно сталкивался с расовой дискриминацией.

Мужчина работал на заводе с июня 2015 по май 2016 года. Диас сообщил суду, что его коллеги постоянно подшучивали над ним, предлагая «вернуться в Африку» и обзывали «ниггером», а на своём рабочем месте и в туалете он неоднократно видел расистские граффити. При этом начальство предпочитало не вмешиваться в конфликты. В итоге Диас испытывал постоянный стресс и страдал от потери веса и бессонницы. «Иногда я просто сидел на лестнице и плакал от бессилия», — рассказал он.

Tesla не в первый раз столкнулась с обвинением в расовой дискриминации на своём заводе во Фримонте. Ранее компания уже выплатила миллион долларов бывшему сотруднику Мелвину Берри, который рассказал, что терпел унижения и расовые шутки своего начальника.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]