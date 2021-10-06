



Решение суда необычно не только из-за величины выплаты, но и потому, что как и многие компании Кремниевой долины, Tesla заставляет своих работников подписывать соглашение об арбитраже или досудебном разрешении трудовых споров. По всей видимости, пишет dev.by, с Оуэном Диасом такой документ подписан не был.





В исковом заявлении Диас указал, что трудился во враждебной рабочей среде и постоянно сталкивался с расовой дискриминацией.





Мужчина работал на заводе с июня 2015 по май 2016 года. Диас сообщил суду, что его коллеги постоянно подшучивали над ним, предлагая «вернуться в Африку» и обзывали «ниггером», а на своём рабочем месте и в туалете он неоднократно видел расистские граффити. При этом начальство предпочитало не вмешиваться в конфликты. В итоге Диас испытывал постоянный стресс и страдал от потери веса и бессонницы. «Иногда я просто сидел на лестнице и плакал от бессилия», — рассказал он.





Tesla не в первый раз столкнулась с обвинением в расовой дискриминации на своём заводе во Фримонте. Ранее компания уже выплатила миллион долларов бывшему сотруднику Мелвину Берри, который рассказал, что терпел унижения и расовые шутки своего начальника.