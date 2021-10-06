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SolbegSoft (у которой был загадочный обыск) открыла офис в Москве

Аутсорс-компания SolbegSoft (штат в Беларуси — 450+ человек) открывает офис в Москве. Рекрутёры в LinkedIn активно хайрят в новый офис. В августе в брестские офисы SolbegSoft и её дочерней компании SmartexLab приходили с обыском, о котором до сих пор ничего толком неизвестно.


SolbegSoft — аутсорсинговая компания с головным офисом в США. Штат в Беларуси — 450+ человек (в мире — 800+). В 2018 году контрольную долю (51%) в SolbegSoft получила эстонская ИТ-компания Helmes. У последней тоже есть офис в Беларуси. Покупка контрольного пакета акций SolbegSoft позволила эстонцам из Helmes выйти на американский рынок, пишет Dev.by. Совместный оборот Helmes и SolbegSoft в 2018 году оценивали в €35 млн. 

Рекрутёры SolbegSoft объявили о появлении филиала в Москве ещё 2 месяца назад. На сайте компании открыты 5 вакансий разработчиков — они общие для офисов в Минске, Бресте и Москве. 

19 августа 2021 года стало известно, что силовики (предположительно, из Департамента финансовых расследований) пришли с обыском в брестский офис SolbegSoft. Позже сотрудники компании сообщили, что обыск был в соседнем офисе — в SmartexLab (юрлицо —  «ФинтексЛаб»), но к SolbegSoft силовики тоже зашли и, возможно, конфисковали технику. dev.by выяснил, что SmartexLab — дочерняя компания SolbegSoft.

Причины обыска по-прежнему неизвестны. В SolbegSoft на вопросы об инциденте не отвечают, телефоны SmartexLab молчат. 

Если вам что-то известно о причинах, обстоятельствах или последствиях обыска в брестском офисе SmartexLab, сообщите нам в телеграм-бот. Это анонимно. 
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