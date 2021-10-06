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Всемирный банк резко улучшил прогноз роста экономики Беларуси в 2021 году

Всемирный банк пересмотрел в сторону значительно улучшения прогноз роста экономики Беларуси, следует из осеннего обзора ВБ стран Европы и Центральной Азии.



Согласно обзору, ВБ прочит экономике РБ рост по итогам текущего года в 1,2%, что 3,4 процентных пункта выше весеннего прогноза, в котором ВБ прочил белорусской экономике падение на 2,2%.

В свою очередь, пишет АФН, банк еще радикальнее, но в обратную сторону, пересмотрел перспективы экономики Беларуси в 2022 году. Если весной ВБ прочил Беларуси в 22 году рост ВВП на 1,9%, то осенью банк утверждает, что в следующем году экономика синеокой упадет на 2,8%.

Прогноз по росту ВВП на 2023 год повышен на 1,1 п.п. до 2,3%.

По оценкам аналитиков банка, Беларусь закончит год с инфляцией 10,5%, в 22 году инфляция замедлится до 7,1%, а в 2023-м — до 5,7%.

Также ВБ прочит рост внешнего долга Беларуси в 2021 году до 45,8% к ВВП, в 2022 году – до 48,8% к ВВП, в 2023 – до 49,9% к ВВП.
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