



Что в указе?

Пресс-служба сообщает, пишет realt.by, что в соответствии с документом Минскому горисполкому предоставляется право с согласия городского Совета депутатов принимать решения о продаже гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, жилых помещений, построенных государственными застройщиками за счет собственных средств. Продажа таких помещений будет осуществляться без проведения аукционов по их фактической стоимости с ограниченной прибылью в размере не более 5%.





Но что именно это значит? Сейчас разберемся.

Как все работает сейчас?

Большинство квартир для нуждающихся в Минске продается по долевке — то есть человек платит деньги за еще не готовое жилье. Но иногда бывает такое, что не на все квартиры в доме в итоге заключены договоры долевого строительства. Например, кто-то отказывается от долевки. Получается, что из условных 100 квартир в доме на 95 есть договоры, а на 5 — нету. В итоге застройщик сдает дом и возникает вопрос: что делать с этими условными 5 подвисшими квартирами?





Согласно нынешнему законодательству, их госзастройщик должен продать на аукционе по рыночной цене. Но организация торгов — это длительная процедура, которая может затянуться на 3−5 месяцев. И далеко не факт, что эти квартиры найдут своего покупателя на аукционе. И такие повторные торги — не редкость. В итоге подвисшие квартиры зависают еще на большее время, а застройщик не может вернуть даже вложенные в них деньги.





А бывает и такое, что квартиры у госзастрощиков подвисают и в тех домах, где по долевке строилось коммерческое жилье. Например, как в ситуации с многоэтажкой на Лобанка, где сегодня на торги выставили 4 квартиры. Вводные те же: дом введен, не на все квартиры есть договоры долевого, с подвисшими квартирами надо что-то делать.

Что меняется?

Теперь, согласно новому указу, Мингорисполкому предоставляется право с согласия городского Совета депутатов принимать решения о продаже таких квартир нуждающимся по их фактической цене с ограниченной прибылью в размере не более 5%.





Как минимум, это позволит застройщику быстрее вернуть вложенные деньги, а нуждающимся даст возможность купить готовую квартиру по льготной цене, не влезая в долевку (если есть свободные деньги, конечно).





Напомним, ограниченная прибыль в 5% распространяется на строительство всего жилья для нуждающихся.