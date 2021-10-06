Сообщается, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ.





Схема работала на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов. Должностные лица задержаны в начале октября в Пинске и Жлобине в момент получения взяток.





UDF поинтересовался у экспертов: в чем причины странной ситуации, когда директоры получают взятки за фактически свою работу?

«Корни коррупции идут вовсе не вниз, в народные массы»

Экономист Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что в произошедшем нет ничего удивительного.





Фото: euroradio.pl





«Белорусские «красные директора» являются частью схематоза, в результате которого ресурсы предприятия переводятся в структуры, выгодные номенклатурно-силовым кланам. Бизнес простой: товары отгружаются в Россию по низким ценам, часто ниже себестоимости, таким образом зарабатывают деньги на российских фирмах-прокладках. Оборотный капитал предприятий вымывается, им наносится ущерб. Для включения директоров в кормовую цепочку им дают взятки», – сказал Романчук.





Экономист добавил:





«Это обычная схема, по которой работает практически весь госсектор».









Почему белорусские власти проводят такую странную экономическую политику, продавая товары в Россию по заниженным ценам?





«Указания дают конкретные чиновники, для которых личные карманы важнее чем все остальное. Когда в стране нет свободной конкуренции, а есть освоение бюджетных ресурсов, это порождает схематоз», – отметил Романчук.





Экономист напомнил о коррупционных скандалах в сахарной, цементной, нефтяной и других отраслях.





«Если не приватизировать предприятия и не создавать свободный рынок, такого рода схематоз будет процветать в ущерб самим предприятиям и их работникам», – полагает Романчук.





Может ли экономист назвать отрасли белорусский экономики, где нет коррупции?





«Даже затрудняюсь ответить. Коррупция есть везде, где есть государственный капитал. Возможно ее нет в IT – и то, там, где оказывают услуги администрациям и силовым структурам, наверняка тоже выделяют некоторую сумму для чиновников, чтобы заинтересовать их по вопросу утверждения контракта. Беларусь – страна победившего схематоза и коррупции, корни которой идут не вниз, в народные массы, а к руководству ЗАО «Беларусь», – сказал Романчук.

«В государственном секторе много соблазнов»

Предприниматель Николай Лысенков, работавший в прошлом начальником отдела в «Минскхлебпроме», в комментарии UDF отметил, что коррупция в Беларуси во многом обуславливается огромной долей госсектора.









Фото: zapraudu.info





«Поставки за границу – это риски для предприятий. Там могут бояться выходить на новые рынки. А с другой стороны, посредники опасаются конкуренции и хотят, чтобы отгрузки шли только в их адрес, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. Мясокомбинаты – государственные структуры, была бы частная форма собственности, хозяин или директор поставили бы другую цену и искали бы, кому им выгоднее продать товар. А так получается, что директор смотрит, как ему будет проще», – сказал Лысенков.





По его мнению, к проявлениям коррупции ведет и уровень доходов руководителей предприятий.





«Безусловно, зарплаты у директоров относительно работников высокие. Но они недостаточно высокие в сравнении с доходами их коллег в сопредельных государствах – там получают намного больше, чем в Беларуси», – констатировал Лысенков.









Добавим, что в Республиканском банке вакансий кандидатам на должность директора (заместителя) «Жлобинского мясокомбината» обещают «от 1500 рублей» зарплаты. Кандидатам на пост директора Агрокомбината «Скидельский» – от 1300.





Почему, несмотря на все уголовные дела и посадки, власти и силовики не могут искоренить коррупцию?





«Коррупция будет везде, где есть государственный сектор, где много соблазнов. В частном секторе у себя воровать не будут. Посмотрите на США и другие развитые страны: там коррупция только в госсекторе. Но там госсектор меньше, соответственно меньше и коррупции», – отметил Лысенков.