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В Россию станет сложнее ввозить белорусскую водку и армянский коньяк

«Ведомости»: Минфин задумал ужесточить импорт крепкого алкоголя из стран ЕАЭС


В Министерстве финансов РФ задумались о возвращении требования для импортеров алкогольной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об обязательном предоставлении банковских гарантий в таможенные органы. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на газету «Ведомости».

Армянский коньяк и белорусскую водку станет сложнее ввозить в Россию
О планах Минфина по ужесточению правил ввоза спиртного из стран ЕАЭС стало известно из приложения к документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на период 2022–2024 годов.

Мера затронет только крепкий алкоголь и вина. Банковская гарантия означает, что если компания полностью или частично не оплатила акциз, то эти финансовые хлопоты берет на себя кредитная организация.

Главный поставщик алкоголя в Россию среди стран ЕАЭС — Армения, откуда в основном импортируют коньяк и бренди, которых в 2020 году привезли три миллиона декалитров. Также значительная доля приходится на белорусскую водку. В прошлом году в РФ из Беларуси завезли 1,7 миллиона декалитров беленькой. Согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, ввозят и армянские вина — но не так много, порядка 175 тысяч декалитров.

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Источник: Александр Блинов
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