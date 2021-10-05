Впервые за 25 лет Трамп не попал в рейтинг богатейших американцев Forbes
Экс-президенту для этого не хватило $400 млн. Сейчас его состояние оценивается примерно в $2,5 млрд. В свою очередь, основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за последние 30 лет не стал одним из двух богатейших людей США
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США за 2021 год. В список впервые за 25 лет не попал экс-президент страны Дональд Трамп.
Общее состояние 400 богатейших американцев, по данным издания, пишет РБК, составляет $1,8 трлн, что на $500 млрд больше, чем годом ранее. Состояние восьми богатейших людей США в списке превышает сумму $100 млрд.
В четвертый раз рейтинг возглавил владелец аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $201 млрд. Второе место занял владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием $190,5 млрд. На третьем оказался владелец Facebook Марк Цукерберг, его состояние оценивается в $134,5 млрд.
Четвертая позиция досталась основателю Microsoft Биллу Гейтсу с $134 млрд, который впервые за последние 30 лет не вошел в число двух богатейших людей США. Причиной тому стал развод, в результате которого он был вынужден передать уже бывшей супруге часть активов. Топ-5 замыкает сооснователь и совладелец компании Google Ларри Пейдж с $123 млрд. Его партнер по Google Сергей Брин, родившийся в Москве, занял шестую строчку с $118,5 млрд.
В десятку богатейших людей США не вошла ни одна женщина. Первая женщина в списке — Элис Уолтон, владелица сети супермаркетов Walmart, она заняла 12-ю позицию с $67,7 млрд. Она седьмой год подряд носит звание богатейшей женщины страны. Как отмечает Forbes, в целом женщины заняли лишь 14% списка (56 человек), на их долю в общей сложности приходится $564 млрд. Большинство из них унаследовали свое состояние, лишь десять женщин в списке являются основательницами компаний, которые приносят им доход.
Самым пожилым участником рейтинга стал Тед Лернер (девелопер, бывший управляющий бейсбольной команды Washington Nationals), которому в середине октября исполнится 96 лет. Еще двоим миллиардерам — Элис Шварц и Дэвиду Готтесману — исполнится 96 лет в следующем году. «Помимо 29-летнего новичка Сэма Бэнкмана-Фрида, еще 14 участников списка моложе 40 лет», — отмечает Forbes.
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Бывший президент США Дональд Трамп впервые за четверть века не вошел в список 400 богатейших людей Америки. Ему для этого не хватило $400 млн. Сейчас его состояние оценивается примерно в $2,5 млрд. По подсчетам журнала, с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Трамп потерял $600 млн, поскольку в отличие от технологических компаний отельный бизнес и офисные здания, которые составляют основу его бизнес-империи, приносили своим владельцам меньше доходов из-за пандемии коронавируса.
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В 2016 году, вскоре после победы на президентских выборах, Федеральная комиссия по правительственной этике указывала Трампу на необходимость отказаться от имеющихся у него активов во избежание возможного конфликта интересов. Тогда Трамп отказался это сделать, что, как указывает издание, стоило ему $2 млрд. Аналитики полагают, что состояние Трампа могло вырасти на 80%, до $4,5 млрд, если бы, следуя рекомендациям экспертов, он продал свои активы пять лет назад, покрыл имеющиеся долги и налоги, а затем разумно вложил бы оставшиеся средства.
Впервые Трамп попал в список 400 богатейших людей США в 1996 году. Тогда он занял 368-ю позицию. С 1997 по 2016 год он входил в число 200 богатейших людей страны. Его лучшим достижением стало 71-е место, которое он занял в 2003 году.
Источник: Михаил Юшков
11:00 06/10/2021
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