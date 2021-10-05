



Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США за 2021 год. В список впервые за 25 лет не попал экс-президент страны Дональд Трамп.





Общее состояние 400 богатейших американцев, по данным издания, пишет РБК, составляет $1,8 трлн, что на $500 млрд больше, чем годом ранее. Состояние восьми богатейших людей США в списке превышает сумму $100 млрд.





В четвертый раз рейтинг возглавил владелец аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $201 млрд. Второе место занял владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием $190,5 млрд. На третьем оказался владелец Facebook Марк Цукерберг, его состояние оценивается в $134,5 млрд.





Четвертая позиция досталась основателю Microsoft Биллу Гейтсу с $134 млрд, который впервые за последние 30 лет не вошел в число двух богатейших людей США. Причиной тому стал развод, в результате которого он был вынужден передать уже бывшей супруге часть активов. Топ-5 замыкает сооснователь и совладелец компании Google Ларри Пейдж с $123 млрд. Его партнер по Google Сергей Брин, родившийся в Москве, занял шестую строчку с $118,5 млрд.





В десятку богатейших людей США не вошла ни одна женщина. Первая женщина в списке — Элис Уолтон, владелица сети супермаркетов Walmart, она заняла 12-ю позицию с $67,7 млрд. Она седьмой год подряд носит звание богатейшей женщины страны. Как отмечает Forbes, в целом женщины заняли лишь 14% списка (56 человек), на их долю в общей сложности приходится $564 млрд. Большинство из них унаследовали свое состояние, лишь десять женщин в списке являются основательницами компаний, которые приносят им доход.





Самым пожилым участником рейтинга стал Тед Лернер (девелопер, бывший управляющий бейсбольной команды Washington Nationals), которому в середине октября исполнится 96 лет. Еще двоим миллиардерам — Элис Шварц и Дэвиду Готтесману — исполнится 96 лет в следующем году. «Помимо 29-летнего новичка Сэма Бэнкмана-Фрида, еще 14 участников списка моложе 40 лет», — отмечает Forbes.





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