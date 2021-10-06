«Министерство финансов опубликовало новые изменения в Налоговый кодекс. Не прошло и года, и все обещания власти не ухудшать налоговые условия для белорусов рассыпались», — этот факт комментирует в выпуске «Народной экономики» Ярослав Романчук.

Сегодня, пишет БГ, официальным лицам есть чем хвалиться: профицит бюджета за восемь месяцев этого года, 38% прироста экспорта.





«Хорохорятся власти, что никакого влияния на экономику, на бюджет, на доходы населения санкции не оказали, но все это будет до конца этого года. В 2022 ситуация совершенно изменится.





Самое неприятное, что залезают в карман уже не только богатых, не только предпринимателей, которых загнали под плинтус и собираются загонять еще больше. Собираются залезть в карман каждого домовладельца. Будь у тебя небольшая лачуга, однокомнатная квартира, комната или небольшой коттедж, вы с первого жилья будете платить. 0,2% стоимости или 2% стоимости — главное, открыть этот ящик Пандоры. Когда он открыт, то, что узаконено, совершенно легко меняется с 0,2 на 1%, потом на 1,5%, и мы будем видеть то, что было уже по налогу на недвижимость и налогу на землю. Когда невозможно будет менять ставки, будет меняться налоговая база. Ничто не мешает белорусским властям, например, по-своему оценить квартиры, в которых живут белорусы. Сегодня то, что стоит 50 тысяч, вдруг начнет стоить 75 тысяч».





Но ключевой момент, который приводит Романчук, — это то, что если взять товары, которые покупает белорус, то налога в цене, которую мы видим в магазине, — от 45 до 80%.





При этом почти треть белорусов считает, что они вообще не платят налоги, а те, которые платят 13%, считают, что это справедливо.





«Но если посчитать все те налоги, которые вы платите, покупая товары и услуги, вы просто ужаснетесь».





При этом, когда Министерство финансов повышает налоги, у чиновников нет ни тени сомнения в том, что делается.





Как это повышение скажется на экономическом росте? Как скажется на уровне благополучия? Как скажется на склонности белорусов к сбережениям? Ничего из этого белорусские власти не рассматривают.





Сегодня, когда в Беларуси доля государственных доходов и расходов превышает 40% ВВП, белорусские власти залезают глубже в карман налогоплательщиков.





«Новый налоговый геноцид совершенно очевиден. Он будет уничтожать склонность к сбережению, склонность к тому, чтобы планировать свою жизнь именно в Беларуси.





Нет ни теоретических, ни исторических фактов, которые бы доказывали, что большое государство, в котором чиновники, а не предприниматели, не потребители играют главную роль, может развиваться. Так что предложенное Министерством финансов — это план стагнации, это план, который позволяет поставить фискальным органам галочку: да, мы сделаем все, чтобы получить деньги в бюджет».

Несуразные жалобы неуместного Беллегпрома

Беллегпром пожаловался, что белорусы покупают слишком мало обуви.





«Они — то есть мы с вами — покупаем только 20 млн пар, а согласно расчетам, оценкам Министерства экономики, МАРТ, нужно покупать 30 млн. Мы с вами, оказывается, стаптываем старое. Мы должны покупать 3,4 пары в год. И если вы столько не покупаете новой обуви по разным причинам, значит, вы нарушаете инструкции и рекомендации правительства. Представляете, какие у нас плановики-затейники есть. Они нам говорят, сколько нам обуви покупать».





Также белорусы стали покупать существенно меньше белорусской обуви, чем 10 лет назад. Тогда доля отечественной обуви на внутреннем рынке была порядка 48-50%, а по итогам первого полугодия 2021 года — 34,1%.





«Либо Беллегпром, как это было с секонд-хендом, начинает в ручном режиме закручивать гайки и запрещать малообеспеченным слоям населения покупать добротную одежду, либо идет банкротство тех предприятий, тех проектов, которые ежегодно более чем 25 лет получают щедрые дотации государственной помощи.





Беллегпром как неуместную организацию необходимо ликвидировать, чтобы он не мешал людям напрямую общаться с потребителями в таких народных сегментах экономики, как производство обуви и одежды.





Причем есть же в Беларуси прекрасные примеры того, как производители легкой промышленности великолепно делают и бренды, и развивают торговые сети, и экспортируют. Хвалят белорусский трикотаж, белорусское белье. Для этого не нужен Беллегпром».











