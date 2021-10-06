







"Действительно, имеют место определенные торговые ограничения международные, которые вступили в силу в июне, в августе и они оказывают некоторое влияние на условия ведения хозяйственной деятельности в табачном секторе отечественной экономики. В этой связи БАТ Беларусь в настоящее проходит процесс прежде всего юридической валидации возможных и допустимых способов присутствия на потребительском рынке Республики Беларусь - с точки зрения соблюдения прежде всего белорусского законодательства и безусловно международного законодательства также", - сказал Красовский.





По его словам, пишет s13.ru, потребителями продукции БАТ в Беларуси являются более 2 млн человек:





"В этой связи удовлетворение их спроса и потребительских потребностей есть и будет продолжать оставаться для нас безусловной ценностью. Будем делать все, чтобы их потребности были удовлетворены. В полном соответствии с действующим белорусским законодательством и международным также".





На вопрос о том, где сейчас вместо гродненской фабрики будут производиться для Беларуси сигареты марок БАТ, Красовский не ответил.





Напомним, ранее "Бритиш Американ Тобакко" в Беларуси приостановила производство табачных изделий, маркированных товарными знаками БАТ, на мощностях ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Решение последовало за объявленными в августе санкциями США в отношении Беларуси.





БАТ курирует в стране бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.