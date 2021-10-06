







Лидером рейтинга стал основатель Аmazon Джефф Безос, владеющий 201 млрд долларом США. Второе месте занял глава Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в 190,5 млрд, третье - основатель Facebook Марк Цукерберг с 134,5 млрд. Цукерберг обогнал Гейтса всего на 500 млн долларов США, бывший глава Microsoft и действующий руководитель крупнейшего благотворительного фонда оказался на четвертой строчке.





По подсчетам журнала, 400 богатейших граждан США владеют 1,8 трлн - на 500 млрд долларов больше, чем в прошлом году. Суммарное состояние первой восьмерки богачей превышает 100 млрд долларов США.





Кроме того, вырос порог, преодолев который можно попасть в список самых богатых американцев, с 26 до 36 млрд долларов.







