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Белорусский рынок топлива: несмотря на рост цен, продажи будут выше на 2-3%

Белорусский рынок топлива в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличится на 2-3%. Ожидается, что общий объем в 2021 году достигнет 4,1 млн тонн.

 При том, что транзит через страну снизился и стоимость автомобильного топлива выше, чем в Российской Федерации, как отметил заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти» Сергей Каморников, пишет myfin.by

Белорусский рынок топлива: несмотря на рост цен, продажи будут выше на 2-3%
На прошедшей недавно VIII Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» Сергей Каморников рассказал, что сегодня 70% всех нефтепродуктов в Беларуси продается через розничную сеть АЗС, сообщает neft.by. И на розничном рынке по-прежнему доминирует государственная сеть автозаправок, которую брендирует «Белоруснефть». Около 22% рынка занимают российские нефтяные компании. Остальную часть делят между собой 20 мелких независимых операторов.

«Зеленая» повестка

На форуме уделили внимание и развитию электромобильного транспорта и инфраструктуры. Сегодня в Беларуси действует более 480 зарядных станций. К концу года их будет 600. Включая супербыстрые, которые за пять минут позволяют получить до 30 километров дополнительного пробега.

Алексей Никитенко, начальник управления перспективных энергетических технологий Центрального аппарата «Белоруснефти» сообщил, что к середине 2022 года планируется реализовать пилотный проект: станция с повышенной скоростью зарядки и для электромобилей, и электробусов. «К концу нынешнего года мы сможем обслуживать в комфортном режиме 25 тысяч электромобилей. Сейчас мы уплотнили количество зарядных станций, чтобы решить проблему очередей, которые иногда возникают на магистралях», – сказал он.

По мнению экспертов, в Беларуси к 2025 году количество электромобилей увеличится до 300 тыс. единиц.
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