



Она касалась использования ответчиком сайта с адресом menu-menu.by, который сходен до степени смешения с menu.by. По мнению заявителя, это нарушало его права и законные интересы, а также преследовало цель приобрести преимущество в предпринимательской деятельности. Кроме того, подобная практика могла принести убытки и вред деловой репутации. Заявитель также сослался на то, что на сервисах отзывов негативные оценки клиентами услуг menu-menu.by ошибочно приписываются сервису menu.by.





Министерство провело расследование, сравнив историю конкурентов, сроки регистрации и создания сервисов, их места в поисковой выдачи. Кроме того, был проведен опрос, который подтвердил, что пользователи считают контент сайтов схожим и могли бы перепутать сервисы, при этом 11,2% респондентов признались, что совершали такую ошибку.





В итоге МАРТ признал факт нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие оснований для вынесения предписания «Фудтех системс» и начала административного процесса в отношении него.