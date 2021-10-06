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МАРТ выявил недобросовестную конкуренцию на рынке доставки еды

МАРТ закончил расследование по жалобе «МенюБай» на компанию «Фудтехсистемс».


Она касалась использования ответчиком сайта с адресом menu-menu.by, который сходен до степени смешения с menu.by. По мнению заявителя, это нарушало его права и законные интересы, а также преследовало цель приобрести преимущество в предпринимательской деятельности. Кроме того, подобная практика могла принести убытки и вред деловой репутации. Заявитель также сослался на то, что на сервисах отзывов негативные оценки клиентами услуг menu-menu.by ошибочно приписываются сервису menu.by.

Министерство провело расследование, сравнив историю конкурентов, сроки регистрации и создания сервисов, их места в поисковой выдачи. Кроме того, был проведен опрос, который подтвердил, что пользователи считают контент сайтов схожим и могли бы перепутать сервисы, при этом 11,2% респондентов признались, что совершали такую ошибку.

В итоге МАРТ признал факт нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие оснований для вынесения предписания «Фудтех системс» и начала административного процесса в отношении него.
Reform.by
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