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Мировой экономике предсказали сокращение

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что рост мировой экономики сократится в 2021 году и будет ниже июльского прогноза в шесть процентов из-за последствий пандемии COVID-19.



Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что основным препятствием на пути роста экономики является неравный доступ к вакцинам, который может сдержать восстановление мировой экономики и сократить мировой ВВП на 5,3 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.

Георгиева ожидает, что страны с развитой экономикой вернутся к допандемийному уровню производства к 2022 году, но большинству развивающихся стран потребуется много лет для восстановления. "Мы сталкиваемся с глобальным восстановлением, которое сдерживается пандемией и ее последствиями. Мы не можем двигаться вперед должным образом - это все равно что ходить с камнями в обуви", - сказала Георгиева.

По ее мнению, для того, чтобы стимулировать экономический рост, страны должны приложить усилия к решению проблемы изменения климата, обеспечить технологический прогресс и активизировать интеграцию. По ее словам, низкоуглеродная мобильность, энергоэффективность, а также переход на возобновляемые источники энергии и новые электрические сети помогут увеличить мировой ВВП примерно на два процента в этом десятилетии и создать 30 миллионов новых рабочих мест.
Lenta.ru
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