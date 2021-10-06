







Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что основным препятствием на пути роста экономики является неравный доступ к вакцинам, который может сдержать восстановление мировой экономики и сократить мировой ВВП на 5,3 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.





Георгиева ожидает, что страны с развитой экономикой вернутся к допандемийному уровню производства к 2022 году, но большинству развивающихся стран потребуется много лет для восстановления. "Мы сталкиваемся с глобальным восстановлением, которое сдерживается пандемией и ее последствиями. Мы не можем двигаться вперед должным образом - это все равно что ходить с камнями в обуви", - сказала Георгиева.





По ее мнению, для того, чтобы стимулировать экономический рост, страны должны приложить усилия к решению проблемы изменения климата, обеспечить технологический прогресс и активизировать интеграцию. По ее словам, низкоуглеродная мобильность, энергоэффективность, а также переход на возобновляемые источники энергии и новые электрические сети помогут увеличить мировой ВВП примерно на два процента в этом десятилетии и создать 30 миллионов новых рабочих мест.







