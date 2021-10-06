По сути, это долговая ловушка, считают эксперты.





Официально власти Китая демонстрируют, что готовы как к списанию проблемных долгов, так и их реструктуризации. При этом они отрицают, что втягивают развивающиеся страны в долговые ловушки, чтобы получить лакомые активы. Беларусь с китайским долгом в 3 млрд долларов, как раз находится в такой ловушке.

Общий обзор

Аналитическая лаборатория AidData, которая базируется в США, исследовала почти 13,5 тыс. проектов с участием Китая со «льготным» и долговым финансированием. Они охватывают 165 стран, 18 лет (по конец 2017 года), суммарной стоимостью 843 млрд долларов.





Эксперты обнаружили, что долговые обязательства по этим контрактам на 385 млрд долларов больше, чем оценки, которые используют международные исследовательские институты, рейтинговые агентства или межправительственные организации. При этом более чем у 40 стран со средними и низкими доходами реальный суммарный долг Китаю превышает 10% ВВП, а «скрытая» часть этого долга в среднем составляет 6% ВВП.





Все кредиты поделены авторами доклада на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) — займы с намного более выгодными условиями по сравнению с рыночными, направленные преимущественно на развитие инфраструктуры страны, и прочие программы финансирования (OOF) — займы с условиями, почти идентичными рыночным, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с Китаем, коммерчески выгодные для Китая проекты или на военные проекты.





Исследователи обращают внимание на смещение фокуса проектов после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году объявил «Инициативу пояса и пути». Если до этого заимствования шли по «чистой» государственной линии, то сейчас 70% приходится на госкомпании, госбанки, компании специального назначения, совместные предприятия и учреждениям частного сектора. Таким образом «размывается грань между государственным и частным долгом», — говорит исполнительный директор AidData Брэд Паркс.





Как пишет Financial Times, аналитики опасаются, что это может привести к тому, что Пекин захватит себе активы стран, которые не смогут расплатиться по долгам.





Критики возражают, что эти опасения преувеличены и скорее отражают общую тревогу о растущем влиянии Китая в мире. Исследование Университета Джонса Хопкинса 2020 года показало, что за период с 2000 по 2019 год Китай аннулировал в Африке долги на сумму 3,4 млрд долларов, а долги еще на 15 млрд долларов были реструктурированы или рефинансированы. Ни один актив Китай себе не забрал.





Однако Бред Паркс обращает внимание на то, что 44% всего кредитного портфеля КНР обеспечено залогами, и если ставки будут высоки, Китай этим может воспользоваться. Также Китай увеличил объем предоставления кредитов странам, которые богаты природными ресурсами. Эти ссуды обеспечиваются под будущие поступления от экспорта сырьевых товаров и имеют относительно высокие процентные ставки (около 6%).





По данным AidData, главным получателем «скрытых» кредитов у Китая за 17-летний период стала Россия — 125 млрд долларов. Кредиты были получены преимущественно государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа. Вслед за Россией в этом списке расположились Венесуэла (85,5 млрд долларов), Ангола (40,66 млрд долларов), Бразилия и Казахстан (по 39 млрд долларов).





При этом в последнее время многие партнеры КНР среди развивающихся стран отказываются от совместных сделок из-за долгов, высокой стоимости кредитов и коррупции. По меньшей мере 47 проектов инициативы «Один пояс, один путь» общей стоимостью 41,2 млрд долларов в 10 странах оказались затронуты коррупционными скандалами или предполагаемыми нарушениями. Также исследователи отметили, что 35% из всех проектов в тот или иной момент были связаны с нарушениями трудовых законодательств, проблемами с экологией или протестами общественности.

Белорусская история

По данным AidData, Беларусь в 2000–2017 годах получила от Китая всего 6,73 млрд долларов. Это 23-й показатель среди крупнейших должников программы «Один пояс, один путь». Согласно отчета, Китай финансирует в Беларуси 35 инфраструктурных проектов на сумму 6,1 млрд долларов. Это пятый результат по количеству проектов и седьмой — по объему инвестиций.





Как следует из проспекта эмиссии евробондов Минфина, по состоянию на 31 марта 2020 года Беларусь заключила с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая кредитные договоры на общую сумму 4,8 млрд долларов. Власти Беларуси брали китайские кредиты для модернизации предприятий и развития инфраструктуры, а также для запуска новых промышленных проектов с китайским участием.





Главный совместный проект — индустриальный парк «Великий камень» со специальным льготным режимом. Самым крупным объектом в парке является логистическая база компании China Merchants Group, которая предоставляет склады для хранения грузов. Ряд экспертов считает, что проект ждет судьба перевалочной базы для китайских товаров на пути в ЕС. А вот сборка китайских легковых автомобилей Geely в Борисове создана для удовлетворения спроса на рынках стран Евразийского экономического союза.





В отличие от международных финансовых организаций, Китай порой требует обеспечения в виде природных ресурсов. Не обошло стороной данное требование и Беларусь, поскольку львиная доля белорусского экспорта в Китай – это калийные удобрения. Их доля в общем объеме экспорта лишь в 2020 году снизилась до 43%.





Банк развития Китая открыл кредитную линию на 1,4 млрд долларов компании «Славкалий» Михаила Гуцериева на строительство горно-обогатительного комплекса недалеко от Любани. При этом был подписан 20-летний контракт о поставках в Китай калийных удобрений.





Страны также наращивали оборот изделий ВПК и технологий двойного назначения. Можно вспомнить, что Китай помог Беларуси создать реактивную систему залпового огня «Полонез».





При реализации проектов у Беларуси и Китая также произошло несколько скандалов. Не были сданы в срок светлогорский завод беленой сульфатной целлюлозы и завод по производству картона на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда». Власти Беларуси были вынуждены разрывать контракты с китайскими генподрядчиками.





Китай отказался списать Беларуси 230 млн долларов за создание спутника.





По последним данным, непогашенный долг Беларуси перед Китаем составляет около 3 млрд долларов. Плюс еще имеются китайские кредиты, которые выданы под гарантии правительства Беларуси. Но их точный размер неизвестен.





Китай пока не предлагает Беларуси новых проектов или кредитов. По данным Минфина, за девять месяцев 2021 года Беларусь получила 14,9 млн долларов от Экспортно-импортного банка Китая, а выплатила китайским банкам долги в размере 403,1 млн долларов.





Последнее значительное вливание датировано декабрем 2019 года, когда Китай впервые выделил Беларуси срочный кредит в размере 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов). При этом стороны не раскрывали детали сделки.





Коснулась Беларуси и так называемая китайская «стадионная дипломатия». За последние 50 лет КНР построила в странах третьего мира более 60 спортивных арен. Как правило, возведение арен за китайский счет сопровождалось политическими и экономическими договорами между правительствами. Например, «китайские подарки» в Африке преследовали цель получения проектов по добыче природных ископаемых. Также после «китайских подарков» некоторые страны, например Коста-Рика, прекращали сотрудничество с Тайванем. В Минске за китайский счет сейчас возводятся национальный футбольный стадион и бассейн. Они обойдутся Китаю примерно в 180 миллионов долларов. Что получит Поднебесная взамен от Беларуси, не сообщалось.



