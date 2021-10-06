Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа - более чем вдвое. Пятого октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.





В "Газпром экспорте" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Почти весь свободный СПГ в мире ушел в этот регион, из-за чего к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров, необходимый для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ), из которых в отопительный сезон отбирается газ.





"Мы не исключаем цену и 2000 долларов, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, и тут все будет решать цена", - считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. По его словам, стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее, чем среднеисторические значения. Цитирует ria.ru





В свою очередь аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Кишмария считает, что спрогнозировать ситуацию на спотовом рынке газа на данный момент крайне сложно. "При этом текущее положение дел скорее временное и в зависимости от суровости зимы может исчисляться месяцами отопительного сезона", - отметила она.

По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ситуация на газовом рынке сложилась экстраординарная, а отопительный сезон еще только-только начинается.



