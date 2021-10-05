Индекс экономических настроений от нацбанка: на позитиве только промышленность
Нацбанк Беларуси обнародовал очередные данные индекса экономических настроений. В сентябре он немного просел. В августе было 3,4, а сейчас стало 0,1. Это сводный показатель.
На позитиве остается промышленный сектор: 7,3 (август — 8,7). Торговля ушла в минус с 3,6 в августе до минус 2 сейчас, пишет Office Life. Больше всего там беспокоятся по поводу товарооборота.
Строители оценивают ситуацию на минус 15,4 (август — минус 10,2). Транспорт: минус 12,2 против минус 6,1 в августе. У перевозчиков есть волнение по поводу падения спроса.
21:14 05/10/2021
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