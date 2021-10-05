Индекс экономических настроений от нацбанка: на позитиве только промышленность

Нацбанк Беларуси обнародовал очередные данные индекса экономических настроений. В сентябре он немного просел. В августе было 3,4, а сейчас стало 0,1. Это сводный показатель.