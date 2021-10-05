



Если сделка совершится, то закроется 18 ноября. Ее проведут через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Ранее, летом 2021 года, Костюченко заявлял о желании купить примерно 0,0065% за 44,8 тыс. Если та сделка состоялась, то у банкира сейчас должен быть пакет в размере почти 0,013%.





Приорбанк — это часть австрийского холдинга Raiffeisen. Белорусская «дочка» принадлежит ему почти на 88%. Остальное — у мелких акционеров-физлиц и белорусского государства (как напрямую, так и через зависимые компании).