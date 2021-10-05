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Топ-менеджер Приорбанка хочет нарастить свою долю акций

По данным Office Life, глава правления Приорбанка Сергей Костюченко объявил о скупке очередного пакета акций. На этот раз топ-менеджер намерен купить около 0,0016% и готов потратить 11 тыс. рублей.


Если сделка совершится, то закроется 18 ноября. Ее проведут через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Ранее, летом 2021 года, Костюченко заявлял о желании купить примерно 0,0065% за 44,8 тыс. Если та сделка состоялась, то у банкира сейчас должен быть пакет в размере почти 0,013%.

Приорбанк — это часть австрийского холдинга Raiffeisen. Белорусская «дочка» принадлежит ему почти на 88%. Остальное — у мелких акционеров-физлиц и белорусского государства (как напрямую, так и через зависимые компании).
Источник: Office Life
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