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В Беларуси завершили строительство каркаса нового выставочного центра

Церемония завершения возведения каркаса выставочного центра состоялась 4 октября в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в пресс-службе бизнес-площадки.

Фото: industrialpark.by

Строящийся центр принадлежит резиденту ООО «Чайна Мерчантс-Синчэн Международный Выставочный Центр». В торжестве участвовали руководители предприятия и организаций, ответственных за проект и возведение объекта, пишет naviny.online, а также администрации и компании по развитию индустриального парка.

После окончания строительства на территории «Великого камня» в рамках выставочного центра появится гостиница на 318 мест. Весь комплекс станет важным звеном деловой инфраструктуры экономической зоны, наравне с торгово-логистическим парком, коммерческим и торгово-выставочным центрами.
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