Контрольное ведомство Беларуси интересуется: к кому прийти «в гости» в 2022 году?
В Комитете государственного контроля изучают общественное мнение при формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год.
Для этого организован интернет-опрос, где гражданам Беларуси предлагается высказать мнение, в организациях каких сфер деятельности необходимо провести контрольные (надзорные) мероприятия, а также в каких сферах деятельности необходимо снизить контрольную нагрузку.
Кроме того, пишет 1reg.by, респонденты могут указать конкретные субъекты хозяйствования, которые, по их мнению, требуют особого внимания со стороны контролирующих органов, и причины для проведения контрольных мероприятий.
В КГК отмечают, что результаты опроса будут использованы при формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год.
Сам интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля в период с 4 по 17 октября 2021 года.
Ранее в КГК уже организовывали опросы, которые касались выплаты заработка «в конвертах», цен в магазинах и аптеках. Кроме того, ведомство также проверило, как бюджетные организации начисляют и выплачивают зарплаты. Специалисты нашли нарушения, теперь часть уже выплаченных денег придется вернуть.
Источник: Алесь Верасень
20:13 05/10/2021
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