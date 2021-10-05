



Для этого организован интернет-опрос, где гражданам Беларуси предлагается высказать мнение, в организациях каких сфер деятельности необходимо провести контрольные (надзорные) мероприятия, а также в каких сферах деятельности необходимо снизить контрольную нагрузку.





Кроме того, пишет 1reg.by, респонденты могут указать конкретные субъекты хозяйствования, которые, по их мнению, требуют особого внимания со стороны контролирующих органов, и причины для проведения контрольных мероприятий.

В КГК отмечают, что результаты опроса будут использованы при формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год.





Сам интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля в период с 4 по 17 октября 2021 года.





Ранее в КГК уже организовывали опросы, которые касались выплаты заработка «в конвертах», цен в магазинах и аптеках. Кроме того, ведомство также проверило, как бюджетные организации начисляют и выплачивают зарплаты. Специалисты нашли нарушения, теперь часть уже выплаченных денег придется вернуть.