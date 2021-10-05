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Не только Lay’s. Из-за нехватки кокосовой стружки могут возникнуть проблемы с поставками шоколадок Bounty

Российская структура американской компании Mars уведомила контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. По данным компании, это вызвано повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья.


В Mars надеются, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, пишет Телеграф, причина такого решения в нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. При этом неофициально менеджеры компании не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

По данным Минсельхоза США, прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.

«Мы не ожидаем дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов, ситуация никак не скажется на конечном потребителе»,— подчеркнула директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова.

Чипсы Lay’s под угрозой. Из-за погоды не хватает картофеля правильных размеров. А как в Беларуси?

Как сообщал Телеграф, в России проблемы со сбором картофеля в этом сезоне, в первую очередь крупного размера, могут привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом своих контрагентов уже предупредила PepsiCo, владеющая брендом Lay’s.

Производители картофеля ожидают снижения урожайности на 15–20%, но пока выполняют обязательства перед переработчиками.
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