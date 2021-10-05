Расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) вызвало мировой скандал. Около 11,9 миллионов документов, в которых фигурируют 35 президентов и премьеров, 330 чиновников из 91 страны, а также финансовая информация о 130 миллиардерах из 45 стран, стало самым масштабным в истории журналистики расследованием.





Известный экономист объяснил, пишет udf.name, почему бесполезно бороться с офшорами и где действительно кроется проблема?









— Это не первая утечка такого рода, — напоминает Ярослав Романчук. — Помните, было Панамское досье, Парадайз досье и другие сливы. Шум, гам, бурление, возмущения... И?





По итогу кто-то из VIP-распорядителей чужого из демократической страны уходит в отставку. В Исландии, Швеции или Нидерландах кодекс политической этики вкупе с требованиями избирателей не позволяет прятать деньги в офшорах. Правители, министры, силовые и номенклатурные начальники из стран с дефектами демократии и права снисходительно и цинично усмехаются, знакомясь со слитыми документами. Они контролируют СМИ, договариваются с правоохранителями и даже оппозицией.





Меняются ли национальные налоговые системы, которые являются первопричиной появления и бурного развития офшоров? Нет.





Самыми честными в борьбе с офшорами являются страны Запада? Совсем нет. США и Великобритания – среди лидеров по офшорным финансам и поддержке финансовых схем VIP-распорядителей чужого со всего мира. Цинично, лицемерно и двулично они заставляют весь мир, малый бизнес подчиняться требованиям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), а сами активно применяют налоговый схематоз.





Обыкновенным людям, малому бизнесу – высокие налоги, разорительное регулирование и принуждение к взяткам/откатам.





Обыкновенным людям и малому бизнесу – проверки, штрафы, лицензии и унижение в позе вечного просителя.





Синдикату «Большое государство – Большой бизнес» — всё по закону, упаковано в офшорах, с печатью ведущих налоговых консультантов мира. Один час такого консультанта стоит, как годовая чистая прибыль предпринимателя.





Обыкновенным людям и малому бизнесу – запредельная стоимость кредита, инфляционные/девальвационные риски и разорительные издержки требования своего от государства.





Синдикату «Большое государство – Большой бизнес» — государственный заказ и закупки, суды и правоохранители на побегушках. И коммерческие структуры из офшоров, которые вполне себе подходят под льготные кредитные линии и могут претендовать на получение инвестиционных нянь.





Обыкновенным людям и малому бизнесу — ни ногой, ни носом не суньтесь в офшоры. Офшоры — это плохо, грязно и почти преступно. Никакой оптимизации налоговой нагрузки. Вы что, у пенсионеров, врачей и учителей хотите деньги забрать?





Синдикату «Большое государство — Большой бизнес» — добро пожаловать в Америку, Лондон, Нидерланды — куда изволите разместить ваши деньги? Мы, юристы и налоговые консультанты поможем нашей юстиции прикрыть её глаза на происхождение ваших богатств. Главное – поделитесь с нами и с нашими партнёрами во власти.





Сегодня офшоры — это международный правовой механизм, при помощи которого синдикат «Большое государство — Большой бизнес» дискриминирует малый бизнес и обыкновенных людей. Это механизм нечестной конкуренции, канализации денег и ресурсов налогоплательщиков в карманы VIP-распорядителей и потребителей чужого. Это механизм коррумпирования политических, деловых и правоохранительных элит.









В контексте офшорных скандалов мы слышим громкий хор противников капитализма. Мол, смотрите, вот он злобный оскал частной собственности и глобализации. Вот всё грязное нутро свободного рынка. Срочно ввести налоги на финансовые транзакции, запретить кэш, изъять 70% богатства у миллиардеров, национализировать всё, что служит богатым — в общем, забрать и поделить.





На самом деле теоретическим, идеологическим фундаментом офшоров, формирования синдиката «Большое государство — Большой бизнес» стало воплощение идей марксизма. Прогрессивный подоходный налог на физических и юридических лиц, декларируемая справедливость и борьба против жадности, воплощённая в НДС, налог на наследство — всё это давно в повестке дня современных государств. Огосударствление денег, энергетики, инвестиций, инноваций — продолжение повестки дня современного Левиафана.





Бороться с офшорами — это как лечить кариес салом. Не с офшорами нужно бороться, а с Левиафаном.





Надо ликвидировать причины, корни такой практики. Эффективные, правильные решения может принять каждая страна:





1) ликвидировать налог на прибыль юридических лиц (марксистский атавизм),





2) ликвидировать НДС (марксистская имитация борьбы за справедливость),





3) перейти на плоские ставки налогов,





4) отказаться от практики определения налоговой базы распорядителями чужого (как в случае с землёй, недвижимостью),





5) снизить налоговое время до 20% ВВП, ввести конституционный предел размера государства (расходы органов госуправления) на уровне 25% ВВП,





6) запретить Государству заниматься бизнесом, в первую очередь в финансовом секторе, т. е. провести широкомасштабную приватизацию, ликвидировать конфликт интересов в органах власти, свести госзакупки к условным канцтоварам.





Именно такая повестка дня обеспечит справедливость, равенство, поддержку обыкновенного человека и малого производителя товаров и услуг, выбьет почву из-под ног синдиката «Большое государство – Большой бизнес».