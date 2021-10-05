Стоимость акций «Газпрома» обновила исторический максимум
CentralAsia (CA) - Цена акций «Газпрома» превысила 369 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. К 13:00 мск бумаги росли на 1,67% — до 369,33 рубля, при этом во время торгов они поднимались до 369,66 рубля — нового исторического максимума, передает РИА Новости.
Предыдущий рекорд котировки установили весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов, пишет centralasia.media. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.
18:31 05/10/2021
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