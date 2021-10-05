







По данным торгов, Bitcoin стоит 50 250 долларов. Это является ростом на 5,4% за последние сутки.





Также другие криптовалюты показали рост, в частности ether увеличился в себестоимости на 3% за последние сутки.





Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.











