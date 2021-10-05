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Биткоин впервые за месяц превысил отметку в $50 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin впервые с 7 сентября выросла в себестоимости до более 50 тысяч долларов США.


Как передает Укринформ, об этом сообщает Coindesk.

По данным торгов, Bitcoin стоит 50 250 долларов. Это является ростом на 5,4% за последние сутки.

Также другие криптовалюты показали рост, в частности ether увеличился в себестоимости на 3% за последние сутки.

Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.
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