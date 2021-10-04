Санкции, введенные странами Запада, могут лишить Беларусь значительной части экспортных доходов





Нефтепродукты — чувствительная статья белорусского экспорта





В лучшие годы Беларусь экспортировала 1 млн т нефтепродуктов в месяц. В последние два года произошли перебои с поставками нефти на белорусские НПЗ, поэтому в 2019 году Беларусь экспортировала 10,52 млн т нефтепродуктов, что в стоимостном выражении составило 5,2 млрд долларов, в 2020 году — 8,48 млн т, в стоимостном выражении экспорт упал почти наполовину, сообщал Белстат.





В 2021 году Беларусь наращивает объемы поставок нефтепродуктов, благоприятна и ценовая конъюнктура. Однако санкции Запада в отношении концерна «Белнефтехим», ОАО «Нафтан», ЗАО «Белорусский нефтяной торговый дом» могут перечеркнуть успехи первой половины года.





Предпринимают ли белорусские власти какие-либо шаги для минимизации последствий санкций, официально не сообщается.





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений СИВИЦКИЙ считает, что противостоять нынешнему санкционному давлению будет значительно труднее, чем было в 2006 и 2011 годах: «…у Беларуси нет опыта работы в режиме подобных серьезных санкций. Евросоюз ввел секторальные санкции, США — блокирующие, но они в любой момент могут присоединиться к секторальным санкциям ЕС. По сути, санкции США являются гибридными, распространяются на все сектора белорусской экономики. В начале следующего года Беларусь может оказаться в экономической блокаде, так как компании третьих стран также будут попадать под действие санкций. Уже есть примеры, когда сотрудничество с Беларусью свернули компании России и Китая. Так, например, некоторые российские компании отказались поставлять нефть на Новополоцкий НПЗ».





По словам Арсения Сивицкого, у белорусского правительства есть время до конца года, чтобы хотя бы частично выполнить политические требования ЕС и США, иначе нашу страну ожидает принятие Западом очередных пакетов санкций, которые наверняка ухудшат положение в секторах белорусской экономики.





Председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей РЫБАКОВ в начале сентября дал пространное интервью порталу ведомственного журнала «Белнефтехима», но о том, как предприятия концерна планируют сохранить направления и объемы поставок, не сообщил ничего. Косвенно на направление работы может указать такой ответ Рыбакова: «Что касается экспорта... В ближайшем будущем необходимо расширять производство высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Такие товары можно успешно экспортировать на рынки стран «дальней дуги», не испытывая значительного влияния транспортных издержек на конкурентоспособность».





Можно сделать вывод, что руководители отрасли готовятся переориентироваться с европейского на другие рынки.





Украина — спасательный круг





Политическое руководство Украины не заявляло о присоединении к санкциям. В прошлом году поставки в Украину составили около 40 % белорусского экспорта нефтепродуктов, и у Беларуси хорошие шансы остаться на этом рынке, ведь украинский рынок критически зависит от белорусских поставок.





Как сказал газете «Белорусы и рынок» профессор Киево-Могилянской школы госуправления Геннадий РЯБЦЕВ, украинский рынок нефтепродуктов оценивается в 10–11 млн т в год, из этого объема треть составляют нефтепродукты белорусского производства. Однако в определенные периоды белорусские нефтепродукты занимали до 60 % украинского рынка.





Если говорить о таких продуктах, как бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ, то на украинском рынке доля украинских производителей бензина составляет примерно 53 %, производителей дизельного топлива — около 15 %, а в потреблении сжиженного нефтяного газа это примерно четверть, говорит украинский аналитик. И нарастить объемы производства украинские производители возможности практически не имеют: «Если по бензину наращивание производства внутри Украины возможно, то по дизтопливу и сжиженному нефтяному газу будут проблемы, так как украинские нефтеперерабатывающие заводы не в состоянии существенно нарастить объемы выпускаемого дизельного топлива, а газоперерабатывающие заводы не в состоянии нарастить объем выпуска сжиженного нефтяного газа. В последние годы предпринимаются попытки снизить зависимость украинского рынка от поставок нефтепродуктов в первую очередь из Российской Федерации (по вполне понятным политическим мотивам), однако пока эти попытки не принесли заметных успехов. До сих пор Украина очень зависит от поставок дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа из Республики Беларусь и из России».





Политические отношения между Украиной и Беларусью довольно сложные. Но, поскольку Украина сильно зависит от поставок белорусских товаров, причем речь идет о товарах критического импорта, то несмотря на резкую, иногда даже оскорбительную риторику в адрес высшего руководства Беларуси, украинские политики признают большую экономическую зависимость и невозможность быстрой диверсификации поставок разнообразных товаров белорусского производства, не только нефтепродуктов. Поэтому, считает Геннадий Рябцев, несмотря на сложные политические отношения, торговые сохраняются, и какого-либо сокращения в сторону существенного изменения объемов торговли, как, например, было с Российской Федерацией в 2014–2015 годах, не произойдет.





≈40% белорусского экспорта нефтепродуктов в прошлом году пришлось на Украину

Завтра будет похоже на вчера?





Очень многое будет зависеть от того, насколько серьезными будут санкции, смогут ли белорусские компании предпринять шаги, чтобы уклониться от последствий.





«Не секрет, что предыдущий раунд введения санкций не привел к значительным результатам, так как изменение статуса компаний, открытие новых компаний, передача прав собственности, передача прав управления позволила избежать воздействия запретов на торговые отношения, в частности на отношения между белорусскими и украинскими контрагентами. Мне почему-то кажется, что то же самое будет и с будущими контактами», — считает Геннадий Рябцев.





В качестве примера он привел Иран, который продолжает торговать и нефтью, и нефтепродуктами, Российскую Федерацию, которой удается торговать, несмотря на значительный объем санкций, введенных США и Европейским союзом против отдельных физических и юридических лиц России. Яркий пример — окончание строительства «Северного потока — 2», несмотря на все санкции против компаний, связанных с этим строительством.





«Думаю, будут продолжаться поставки белорусских нефтепродуктов и на европейский рынок. Ведь и Украина заявляет, что не покупает российский газ. На самом деле она приобретает его у Словакии, хотя эта страна газ не добывает. Но Словакия является экспортером газа для Украины. Можно вспомнить и санкции России против стран Запада, когда белорусские компании массово начали экспортировать креветки, киви, пармезан и прочее. Мне представляется весьма сомнительным, что против Республики Беларусь будут введены такие санкции, которые остановят торговлю этой страны теми товарами, которые пользуются спросом, в том числе нефтепродуктами. Белорусские нефтепродукты очень привлекательны как по цене, так и по качеству, и, думаю, желающих их приобрести по-прежнему будет много и в Польше, и в Литве, и в других странах», — сказал Геннадий Рябцев.





Дефицита сырья не будет





Основным поставщиком нефтяного сырья в Беларусь является «Роснефть», и вряд ли в этой ситуации она окажется неспособной поставлять нефть в Беларусь. Возможна и диверсификация поставок нефти. «Что касается сырья, альтернативного российскому, то маршруты отработаны, и по ним были поставки саудовского, венесуэльского, азербайджанского сырья. За это могут взяться компании из Азербайджана, с Ближнего Востока, которые вряд ли пострадают через механизм санкций», — считает Геннадий Рябцев. Он уверен, что подписанная дорожная карта о создании единого рынка нефти и газа Беларуси и России является не пустой декларацией: «…раз такая дорожная карта есть, не думаю, что Беларуси в ближайшие годы придется выдумывать какие-либо альтернативные пути поставок сырья на белорусские НПЗ».