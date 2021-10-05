В августе они трудоустроили прочти 2 тысячи специалистов, при этом уволили на тысячу больше, чем год назад.





По данным официальной статистики, за август из ИТ-компаний ушло 1734 сотрудника (максимальное за все время). Это в 2,3 раза больше, чем за такой же месяц прошлого года. По сравнению с июлем этого года уволенных оказалось на 2% больше.





Интересно, что в этом году всплеск увольнений в ИТ-секторе пришёлся как раз на лето. И с каждым месяцем число уволенных растёт. Всего за июнь–август из ИТ-компаний уволилось почти 5 тысяч специалистов — в 2 раза больше, чем в прошлом году.





Между тем летом ИТ-компании стали и больше нанимать специалистов. В августе было трудоустроено рекордное число новых сотрудников — 1925. Это связано в том числе с расширением ПВТ. В конце июля новыми резидентами Парка стали 62 новые компании. Обычно после регистрации новых компаний растёт и найм.





Относительно августа прошлого года найм вырос в 1,5 раза, относительно июля этого года на 8%. Всего за лето ИТ-компании наняли почти 5,5 тысяч специалистов — на 82% больше, чем в прошлом году.





Всего в этом году (январь–август) из ИТ-компаний уволилось почти 11,3 тысячи специалистов. Для сравнения за такой же период прошлого года из компаний уволилось 6,4 тысяч человек или на 72% меньше





За тот же период ИТ-компании взяли на работу почти 12,5 тысячи специалистов — на 65% больше, чем в прошлом году.





С учетом найма и увольнений число сотрудников в ИТ-компаниях (100+ сотрудников) выросло. За август компании трудоустроили на 11% больше сотрудников, чем уволили. Чистый приток кадров составил за месяц 191 человек.





Суммарно за январь–август чистый приток составил почти 1170 человек. Для сравнения за такой же период прошлого года приток составил 1209 человек.