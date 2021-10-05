Стоимость корзины валют снизилась на 0,20% до минимума за неделю.





Курс доллара упал на 0,0104 BYN до 2,5042 BYN/USD.





Доллар дешевеет второй день и опускается до минимума за неделю, а до этого была серия из четырёх укреплений подряд, за время которой американец успел подняться до максимума за 3,5 недели.





Курс евро обвалился сразу на 0,0149 BYN до 2,9039 BYN/EUR и оказался на минимуме почти за 14 месяцев.





За последние четыре дня торгов евро дешевел трижды. Его стоимость за это время снизилась на 0,0203 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0026 BYN до 3,4513 BYN/100 RUB.





Предыдущие два дня сотня российских рублей дешевела на общую сумму 0,0135 BYN.





Московская биржа

Российский рубль дорожает к евро и доллару на фоне максимальных за последние три года цен на нефть.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 36 копеек до 72,5686 RUB/USD.





Официальный курс евро обвалился на 46 копеек до 84,1723 RUB/EUR — минимума более чем за 14 месяцев.