за январь-июль банковская прибыль в текущих ценах стала наибольшей за все годы, с огромным отрывом от предыдущих лет





в реальном выражении и в долларовом эквиваленте – оказалась наибольшей за 7 лет





скользящая годовая прибыль в текущих ценах выросла до исторического максимума

в сопоставимых ценах и в долларовом эквиваленте превышен докризисный уровень в годовом исчислении прибыли (12-месячной суммой)





А непосредственно в июле – прибыль банковской системы Беларуси была одной из наибольших за все годы – и в сопоставимых ценах, и в долларовом эквиваленте, не говоря уже про отрыв июльского показателя от прошлых лет в текущих ценах, напоминает Инфобанк.





А ещё в двух месяцах 2021-го – в апреле и мае – банковская система была даже ещё более прибыльной (с 167 млн BYN и 152 млн BYN прибылью за месяц соответственно).

И вдруг в августе прибыль упала до 4,6 млн BYN – наименьшей с 2015 года, когда были и кризис, и минусовые значения, то есть фиксировались месячные убытки.

С прошлого месяца прибыль системы обрушилась в августе, более чем в 30 раз.

Среди августовских значений предыдущих лет прибыль августа 2021 года – наименьшая за 11 лет даже в текущих ценах, а в долларовом эквиваленте такая была один раз – в 2009-м.

А в сопоставимых ценах – с поправкой на инфляцию (использовав для этого дефлятор ВВП) – такой низкой прибыльности банковской системы в августе не было вообще.





Нацбанк, правда, не даёт помесячной статистики прибыли в своих отчётах, указывая в них только накопленную за период с начала года прибыль: помесячный результат приходится определять через разницу отчётного и прошлого периода.





И вот прибыль, по данным Нацбанка, составила:





за январь-июль – 905,4 млн BYN

за январь-август – 910,0 млн BYN





за август, получается – всего только 4,6 млн BYN.





Тем не менее, несмотря на то, что в августе прибыли в банковской системе можно сказать, что не было, накопленная за январь-август прибыль в этом году пока что ещё существенно превышает прошлогоднюю за такой же период.





И не только в текущих ценах, но и в сопоставимых ценах, и в долларовом эквиваленте.





Но относительно докризисного 2019-го, прибыль за 8 месяцев стала меньше в реальном и долларовом выражении, хотя месяц назад, за январь-июль, она была наибольшей за 7 лет.





Таким образом, август стал наихудшим за несколько лет месяцем по прибыли банковской системы Беларуси.





Что, и с каким именно банком или банками (очевидно, из крупнейших) это произошло – на данный момент узнать нельзя.





Но не исключено, что это может быть как-то связано с теми санкциями, которые были введены недавно в отношении некоторых банков (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк).

Обвал прибыли в августе сказался и на скользящих годовых показателях.

Годовая (12-месячной суммой) прибыль, которая очищена от сезонных и прочих разовых факторов, до августа с каждым месяцем обновляла исторический максимум.

Так, за период с августа 2020-го по июль 2021-го она составила рекордную в текущих ценах сумму – 1,421 млрд BYN.





А через месяц, за период с сентября 2020-го по август 2021-го – уже только 1,351 млрд BYN – на 70 млн BYN меньше.





В реальном выражении, по сопоставимой ценности BYN-рубля – с поправкой на инфляцию – падение уже ниже докризисного уровня, хотя в июле этот уровень был достигнут.

В долларовом эквиваленте – также падение скользящей годовой прибыли в августе

Рентабельность банковской системы Беларуси

Падение прибыльности не могло не сказаться на таком важном показателе деятельности банков, как рентабельность активов (РА, отношение прибыли к размеру активов).

В целом по банковской системе годовая РА составила в августе +1,4% (в июле была +1,5%).

По итогам 2020-гоРА вышла на 4-летний минимум – +1,1%. А наивысшая рентабельность активов банковской системы Беларуси была в 2012-14 гг.

То же – и с рентабельностью нормативного капитала (РНК): месяц назад она была +11,3%, а сейчас, после августа – уже только +10,6%.





Рекордная РНК была в конце 2011-го – начале 2012 года, сразу после тогдашнего валютно-финансового кризиса, историческая – +15,8%.





И это при том, что рентабельность банковской системы Беларуси – не такая уж и высокая, если, например, сравнить её с украинской (по данным НБУ).





рентабельность активов банковской системы:





Беларусь – 1,4%

Украина – 3,67%





рентабельность капитала банковской системы:





Беларусь – 10,6%

Украина – 32,26%.





Итак, до августа прибыльность и рентабельность банковской системы Беларуси в этом году выходила наилучшей за много лет, намного лучшей, чем в кризисном 2020-м, поднимаясь с каждым месяцем вместе с посткризисным экономическим восстановлением.





Но в августе вдруг резкий, в 30 раз, обвал. Что, конечно, может быть разовым, единичным результатом, и возможно, что дальше вновь прибыль будет нарастать.

Если же нет – то это значит пошли какие-то серьёзные проблемы в банковской системе. То есть, сентябрьский результат в этом плане будет определяющим.

Но уже многие данные говорят о возникших в августе серьёзных проблемах. Кроме этой – обрушении прибыли банковской системы – ещё и резкое замедление роста ВВП и сильный дефицит государственного бюджета в этом месяце.