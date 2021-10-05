Наибольший интерес у белорусских участников расследования вызвал некто Сергей Шейман. Как утверждается, это может быть сын бывшего управделами президента Беларуси Виктора Шеймана.





Так вот: некто Шейман и некто Зингман через офшорную компанию владеют долей в фирме Zim Goldfields, которая добывает золото в Зимбабве, утверждается в расследовании.





Как пишет " Настоящее время ", в рамках "Архива Пандоры" журналисты проанализировали 12 миллионов документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего мира и выявили офшорные компании, связанные с десятками политиков и высокопоставленных чиновников и записанные на них активы и недвижимость.





Расследователи напоминают, что несколько лет назад Александр Лукашенко поручил курировать экспорт в Зимбабве своему соратнику Шейману. Виктор Шейман в 2018 году как минимум дважды посетил эту страну. А в 2019 году именно он после встречи Лукашенко с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва в Минске анонсировал промышленную добычу в африканской стране полезных ископаемых.





В Минске тогда также открыли почетное консульство Зимбабве. Почетным консулом стал бизнесмен Александр Зингман, который на тот момент был известен как поставщик белорусской техники в Африку. Весной этого года Зингмана и его партнеров задержали по подозрению в торговле оружием и подготовке переворота в Конго, но позже отпустили.





Расс� �дователи "Архива Пандоры" установили, что некто Зингман и Шейман в декабре 2017 года зарегистрировали на Сейшельских островах компанию Midlands Goldfields Foundation.





Распределение долей в фирме 50 на 50. Интересы этой компании в Зимбабве представляла компания Midlands Goldfields Limited.





В апреле 2018 года она получила 70% доли в совместном предприятии Zim GoldFields Limited по добыче золота. Оставшиеся 30% получила Корпорация развития горнодобывающей промышленности Зимбабве. Директорами Zim GoldFields Limited указаны несколько белорусов.





Но странность следующая.





Расследователи получили ответ по электронной почте компании Aftrade, которой владеет Александр Зингман. Бизнесмен заявил, что не имеет никакого отношения ни к совместному предприятию Zim Goldfields, ни к британской фирме Midlands Goldfields Limited.





"Господин Зингман также не участвует в каких-либо деловых отношениях и существующих компаниях с господином Сергеем Шейманом", – говорится в письме.





Сергей и Виктор Шейманы не ответили на запросы и звонки.