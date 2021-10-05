«Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт. Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний», — цитирует сообщение Минэнерго telegraf.by





В чем была проблема?

Напомним, 12 июля, в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. То есть станция до 4 октября не работала 84 дни, а это более 2,5 месяцев (2 месяца и 22 дней).





16 июля в Минэнерго дали первый комментарий по ситуации. Но конкретных причин так и не назвали.





Позже, 23 июля в Минэнерго рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Там рассказали, что задействовали как белорусских, так и российских специалистов. Также сообщили, что «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа».





19 августа в пресс-службе Минэнерго сообщили, из-за чего не смогли запустить первый энергоблок БелАЭС в середине августа. Специалисты завершили ревизию оборудования и технологических систем.





До 4 октября официальной информации не поступало.





20 сентября в компании «Интер РАО» сообщили, что с конца августа начались поставки электроэнергии в Беларусь. В Минэнерго прокомментировали эту информацию.





А что со вторым энергоблоком?

Как сообщили в Минэнерго, на втором энергоблоке БелАЭС «завершился важнейших этап пусконаладочных работ – «горячая» обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок».





«За время «горячей» обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора», — отметили в пресс-службе.





Следующий этап предпусковых наладочных работ — ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.





Кстати, 13 сентября госслужба регулирования энергетики Литвы одобрила план Литвы по снижению максимальной пропускной способности электросетей, ведущих из Беларуси в Литву с целью еще больших возможностей бойкота продажи Минском выработанной на БелАЭС электроэнергии.





В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему Беларуси.