Первый энергоблок БелАЭС наконец-то включили в сеть. А что со вторым?
В Министерстве энергетики сообщили, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в сеть 4 октября в 18:20. После 2,5 месяцев простоя. И рассказали, что со вторым.
«Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт. Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний», — цитирует сообщение Минэнерго telegraf.by
В чем была проблема?
Напомним, 12 июля, в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. То есть станция до 4 октября не работала 84 дни, а это более 2,5 месяцев (2 месяца и 22 дней).
16 июля в Минэнерго дали первый комментарий по ситуации. Но конкретных причин так и не назвали.
Позже, 23 июля в Минэнерго рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Там рассказали, что задействовали как белорусских, так и российских специалистов. Также сообщили, что «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа».
19 августа в пресс-службе Минэнерго сообщили, из-за чего не смогли запустить первый энергоблок БелАЭС в середине августа. Специалисты завершили ревизию оборудования и технологических систем.
До 4 октября официальной информации не поступало.
20 сентября в компании «Интер РАО» сообщили, что с конца августа начались поставки электроэнергии в Беларусь. В Минэнерго прокомментировали эту информацию.
А что со вторым энергоблоком?
Как сообщили в Минэнерго, на втором энергоблоке БелАЭС «завершился важнейших этап пусконаладочных работ – «горячая» обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок».
«За время «горячей» обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора», — отметили в пресс-службе.
Следующий этап предпусковых наладочных работ — ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.
Кстати, 13 сентября госслужба регулирования энергетики Литвы одобрила план Литвы по снижению максимальной пропускной способности электросетей, ведущих из Беларуси в Литву с целью еще больших возможностей бойкота продажи Минском выработанной на БелАЭС электроэнергии.
В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему Беларуси.
10:21 05/10/2021
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