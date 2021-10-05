+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Первый энергоблок БелАЭС наконец-то включили в сеть. А что со вторым?

В Министерстве энергетики сообщили, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в сеть 4 октября в 18:20. После 2,5 месяцев простоя. И рассказали, что со вторым.

Первый энергоблок БелАЭС наконец-то включили в сеть. А что со вторым?
«Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт. Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний», — цитирует сообщение Минэнерго telegraf.by

В чем была проблема?

Напомним, 12 июля, в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. То есть станция до 4 октября не работала 84 дни, а это более 2,5 месяцев (2 месяца и 22 дней).

16 июля в Минэнерго дали первый комментарий по ситуации. Но конкретных причин так и не назвали.

Позже, 23 июля в Минэнерго рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Там рассказали, что задействовали как белорусских, так и российских специалистов. Также сообщили, что «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа».

19 августа в пресс-службе Минэнерго сообщили, из-за чего не смогли запустить первый энергоблок БелАЭС в середине августа. Специалисты завершили ревизию оборудования и технологических систем.

До 4 октября официальной информации не поступало.

20 сентября в компании «Интер РАО» сообщили, что с конца августа начались поставки электроэнергии в Беларусь. В Минэнерго прокомментировали эту информацию.

А что со вторым энергоблоком?

Как сообщили в Минэнерго, на втором энергоблоке БелАЭС «завершился важнейших этап пусконаладочных работ – «горячая» обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок».

«За время «горячей» обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора», — отметили в пресс-службе.

Следующий этап предпусковых наладочных работ — ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.

Кстати, 13 сентября госслужба регулирования энергетики Литвы одобрила план Литвы по снижению максимальной пропускной способности электросетей, ведущих из Беларуси в Литву с целью еще больших возможностей бойкота продажи Минском выработанной на БелАЭС электроэнергии.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]