На сайте Минфина опубликован проект Налогового кодекса на 2022 год . «Телеграф» попросил экспертов прокомментировать данный документ.





«Большого оптимизма проект не вызывает»

По словам директора Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанны Тарасевич, работа над проектом все еще продолжается. Так 1 октября состоялось заседание общественно-консультативного совета (ОКС) при Минфине, в котором она приняла участие.





Среди наиболее важных новелл законодательного акта она выделила изменения, касающиеся малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц.





Так со следующего года ИП только определенного вида деятельности могут остаться на упрощенной системе налогообложения (УСН), остальные будут платить либо единый налог, либо работать по общей системе налогообложения (ОСН) и платить подоходный налог 16%. При этом местным органам власти дается возможность повышать этот налог до 18%.





С 2023 года будет изменены подходы к налогообложению самозанятых и ИП. Скорее всего, будет отменен единый налог для ИП. Тут будет три пути — либо работать на ОСН, либо перерегистрироваться в коммерческую организацию и применять УСН, либо ИП, работающие без наемных работников, могут стать самозанятыми. Что касается последних, то тут тоже меняется налогообложение, речь идет о т� �, что они будут платить от выручки. Будет создана специальная цифровая платформа при МНС, которая будет помогать рассчитывать эти налоги. Предполагается взимать 10% при обороте до 60 тыс. рублей в год, если выше — 20%.





Для малого и среднего бизнеса также меняется подход. Так УСН могут применять только организации с численностью работников до 50 человек и объемом выручки 2 млн. 150 тыс. рублей. Но при этом повышается ставка налогов с 5% до 6%. Также ставился вопрос, применять ли УСН с НДС.





«Пока в проекте такой вариант не предусмотрен, хотя это выбивает из бизнеса ряд организаций в цепочке добавленной стоимости, в основном производственные организации, которые работают на аутсорсинге и не только. Например, организация печет пирожки и поставляет их в торговую сеть. Соответственно у нее нет НДС, то сеть должна платить за эту организацию. Это не выгодно, соответственно будут разрываться такие поставки. Поэтому данный вопрос ставился на ОКС при Минфине», — рассказала Жанна Тарасевич.





Она также отметила, что вводится налог на недвижимость для физлиц, которые имеют квартиры.





«Раньше мы такой налог не платили, а предполагается, что с 2022 года мы будем платить. Кончено можно сказать, что данным новшествами выравниваются условия конкуренции и для бизнеса и для физлиц. Физлицо платит за домик в деревне или на даче, теперь налоги выравниваются. Если взять ИП, юрлица и самозанятые, здесь можно сказать тоже выравниваются условия конкурентной среды, получается более или менее одинаковая нагрузка. Но, к сожалению, в проекте мы не видим снижения налоговой нагрузки для тех, кто работают на ОСН, кто занимается экспортом, производственным бизнесом, импортозамещением», — заметила директор БСПН.





По ее словам, для физлиц также грядут серьезные перемены.





«Государство будет больше уделять внимание доходам и расходам граждан. По имеющимся данным в МНС, если расходы будут превышать доходы, то соответственно будут назначаться проверки — обычные, камеральные. Будут вызывать в МНС для объяснений. Условно, если родители после смерти оставили какую-то сумму, и я купила на нее машину, то надо будет доказывать, что это так», — обратила внимание эксперт.





«Большого оптимизма данный проект не вызывает, потому что, если увеличиваются налоговые ставки, это будет отражаться на ценах. Если для ИП будет запрет применения УСН для всех услуг, то встает вопрос и занятости. Если у ИП есть наемные работники, он будет вынужден от них избавляться, если перейдет в категорию самозанятых. Для многих усложняется администрирование налогов, надо считать доходы и расходы, платить 16 или 18%. Встанет вопрос, что лучше закрыться, чем работать в ноль или даже с убытком. Конечно, все это надо считать. Здесь видится три аспекта — экономический, социальный и психологический. Экономический — увеличение ставок налогов приведет к увеличению цен. Социальный — реорганизация и переформатирование деятельности бизнеса затронет вопросы занятости. Что касается психологического, то все уже привыкли работать по единой системе, любые изменения — это стресс для любого субъекта, и если мы говорим о создании цифровой платформы, то не все могут ею воспользоваться. Костяк ИП — люди возраста 50+, и некоторые уйдут только из-за того, что не обладают знаниями, новыми технологиями. И этот психологический барьер играет определенную роль. На совокупность всех факторов надо еще смотреть, чтобы новшества налогового законодательства сильно не повлияли на бизнес-среду и на жизнь простых граждан», — резюмировала Жанна Тарасевич.





«Попытка определить новые источники доходов государства»

По мнению экономиста Ярослава Романчука, «проект нельзя называть новым Налоговым кодексом».





«Это просто попытка в условиях предсказуемого ухудшения государственных финансов, определить новые источники доходов государства, которое не хочет реформировать себя», — считает эксперт.





По его словам, самое опасное, что людей хотят приучить к тому, что за все, что у них есть, за все, чем они пользуются, надо платить налоги.





«Отсюда — акцент на недвижимость. Налог на квартиры может стать ящиком Пандоры. Может он не кажется большим, но завтра могут его увеличить. Тем более с манипуляциями с ценами на недвижимость можно подсадить на крючок более 4 млн. домашних хозяйств, которые где-то живут. Что касается предпринимателей, то тут скорее идеологическая направленность. Цель налоговых изменений — ликвидировать независимый малый и средний бизнес, ИП для того, чтобы загнать их на уровень ремесленников и самозанятых с незначительным влиянием на экономику регионов и ликвидировать способность аккумулировать капитал. Это еще один подарок крупному номенклатурному бизнесу. Свидетельство, что в условиях открытой конкуренции даже на внутреннем рынке эти предприятия работать не могут. Так, что тут продолжается номенклатурно-силовой передел рынка. Для этого используется и налоговое законодательство, и другие меры государственного регулирования», — подчеркнул экономист.





Он отметил, что уже довольно давно предлагает реформы экономики.





«Моя новация заключается в одновременном проведении трех реформ — бюджет, налоги и пенсионная система. Отдельно их реформировать невозможно. Вместо запутанной системы я предлагаю более справедливую, эффективную систему для быстрого экономического роста. Я предлагаю налог на розничный оборот товаров и услуг (налог с розничных продаж), 10% налога с любого дохода физического лица, а также акцизы на табачные, алкогольные и энергетические товары. В совокупности эти три налога обеспечат необходимые 25-30% от ВВП поступлений в бюджет и сбалансируют развитие. Но это реформа для той власти, которая делает ставку на народную экономику, а не на номенклатурно-силовые кланы», — акцентировал внимание Ярослав Романчук.

«Революции не будет»

Как считает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, предлагается достаточно системная реформа налогообложения некоторых доходов граждан, микро- и малого бизнеса.





С точки зрения бизнеса, отношение к ней неоднозначное. Многие представители малого бизнеса, юрлица ставили вопрос о равенстве конкуренции. Например, понятно, что ИП, который применяет УСН, не может в одиночку строить одноквартирный жилой дом (коттедж). Фактически он скрывает фонд оплаты и имеет ценовое преимущество перед юрлицами. В данном секторе было много жалоб. Также контрольные органы выявили многочисленные случаи обналичивания денег через ИП.





«Поэтому предлагается отказаться от УСН для индивидуальных предпринимателей и перевести их в самозанятые. Нельзя считать, что это плохо или хорошо. Не хватает информации, отсутствует перечень деятельности, которая будет выполняться только самозанятыми. Но сама идея — понятна. С одной стороны — увеличение дохода бюджета за счет увеличения ставок налога, с другой стороны — обещают упрощение видения бизнеса, который будет вестись без регистрации ИП, через электронную подачу уведомления в госорганы, упрощенную подачу налоговых отчетов, либо вообще освобождения от налоговых отчетов. Упрощение, может быть, компенсирует увеличение налоговой ставки до 13-16%. Кроме того, есть возможность применять профессиональный вычет в 20% выручки. Сама ставка не вызывает у меня большого возражения. Вопрос в облагаемом минимуме — с какого уровня человек должен делиться с государством — 50 долларов или 500 долларов», — отметил Калинин.





Он обратил внимание, что для микробизнеса действительно увеличиваются издержки — через увеличение цен на услуги бухгалтеров и налоговых консультантов, которые, в свою очередь, вынуждены будут платить более высокую сумму налога.





По мнению председателя бизнес-союза, также не стоит спешить с отменой УСН с НДС.





«Надо дать людям адаптироваться и в какой-то форме сохранить еще пару лет. Есть определенные виды бизнеса, когда УСН применяют для удешевления расходов на ведение предпринимательской деятельности», — обратил внимание Александр Калинин.





Что касается налога с квартир, он считает, что «ничего в этом страшного нет».





«Применяется очень мягкий вариант. Расширяется налоговая база. Тут имеет место унификация налогового законодательства Союзного государства. В России такой налог есть. Здесь и вопрос социального неравенства. Домик в деревне за 200 долларов облагается налогом, а пентхаус за 500 тыс. долларов в Минске — нет. Не все должны платить, пенсионеры, например. Вопрос в льготах и в шкале, которая будет применяться. Граждане не почувствуют большую налоговую нагрузку», — считает эксперт.





По его словам, не очень хорошее предложение наделить право местным органов увеличивать ставку налога на прибыль с 16 до 18%. Это новшество касается уже всех.





«Правительство продолжает исходить из своих расходов. То есть от них предлагаются и налоги. Другой схемы пока нет», — подчеркнул Калинин.





«Я не говорю, что новый Налоговый кодекс — сплошной негатив. Здесь среди недостатков — сжатый срок рассмотрения и недостаточная дискуссия, но пока законченного варианта предложений — нет. И главное нет экономических обоснований. То, что бюджет получит 200-300 млн. долларов дополнительных доходов, это ясно. Пока же мы идем по мягкому варианту, первые предложения были более жесткими. Если не будет резких изменений с 1 января 2022 года, а период адаптации растянется, тогда будет нормально. У нас же капитализм и мы начинаем двигаться в сторону западных налоговых систем, при которой все доходы граждан облагаются налогом, в том числе недвижимость. Я считаю, что революции не будет. Цель — увеличить доходы бюджета под его расходы. А расходы бюджета — это вопрос к избранным депутатами. При этом будут внедрены электронные платформы с тем, чтобы граждане могли просто и доступно оплатить налоги. Возможно это дело скорого будущего», — подытожил Калинин.







