Скандал: дочь против вдовы. Наследники белорусского нефтяника Шумского не могут поделить его активы
На начало октября назначено заседание Арбитражного суда Саратовской области, на котором продолжится рассмотрение иска одной из наследниц умершего прошлой осенью основателя компании «Юкола-нефть» Валерия Шумского.
Истцом, согласно материалам дела, выступает одна из дочерей скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции бизнесмена Анна Шумская. Ответчиком является детище Шумского, компания «Юкола-нефть», добывающая нефть и газ на месторождениях Саратовской и Самарской областей.
Владелица 1,33% доли в «Юкола-нефти», которую в 2002 году основал ее отец, в своих исках, поданных в июле и августе этого года, добивается признания недействительными решений, соответственно, майского и июньского заседаний совета директоров компании – в частности, избрания вдовы основателя «Юкола-нефть» Татьяны Шумской председателем совета директоров компании и назначения ее главой московского представительства.
В сентябре этого года Анна Шумская также обратилась в суд с ходатайством о принятии в рамках одного из них обеспечительных мер. В частности, согласно материалам дела, она просила суд запретить руководящим органам «Юкола-нефти» исполнять решения собраний совета директоров, принятые после 3 июня 2021 года, и вносить изменения в штатное расписание общества. В ходатайство также был включен запрет Татьяне Шумской исполнять обязанности главы представительства компании в Москве, а Федеральной налоговой службе России - вносить какие-либо изменения в Единый государственный регистр юридических лиц, основанные на июньском решении собрания директоров «Юкола-нефть». Состоявшееся в конце сентября судебное заседание, правда, отказало ей в обеспечительных мерах.
Как выяснил «Ежедневник», в Волжском районом суде г.Саратова и Саратовском областном суде Анна Шумская с лета этого года пытается оспорить и право Татьяны Шумской на долю в общем имуществе супруга - на 36,02% в компании «Юкола-нефть». В качестве третьих лиц в деле фигурируют трое других детей белорусского нефтяника – Ирина, Екатерина и Иван.
В частности, в иске и жалобе Анна Шумская просила отметить решение нотариуса о выделении Татьяне Шумской «супружеской доли» в наследстве, настаивала на включении ее в наследственную массу и раздел между ней и 5 детьми (в деле фигурирует еще одна дочь бизнесмена М.Шумская). Каждому в таком случае досталось бы по 6, 0026% в капитале компании.
Ее иск сначала был отклонен в Волжском районном суде г.Саратова, но после апелляции в областном учреждении в середине августа вновь направлен в него для принятия к производству.
Кто владеет «Юкола-нефть»?
Валерий Шумский до ноября 2020 года был основным совладельцем «Юкола-нефти» и аффилированных с ней компаний «Стандарт» и «Реверс». Бизнесмену принадлежало в ее капитале 72,03%. Другими участниками в «Юкола-нефти» были (с 2018 года) Вероника Месячик (14,03%), (с 2020 года) дочери Ирина (2,68%) и Анна (1,33%) Шумские, (с 2019 года) Местный благотворительный фонд имени преподобной Евфросинии Полоцкой (7,48%) ,кипрский оффшор «Баклэнд Компани» и (с 2020 года) Елена Халецкая (1,2%).
Отметим, что Валерий Шумский являлся одним из основателей фонда Евфросинии Полоцкой. Еще одна известная фигура, связанная с этой структурой, белорусский производитель и продавец автокомпонентов Константин Шавель.
Валерию Шумскому также принадлежала доля в геологоразведочной компании «Стандарт», а через «Юколу-нефть» он контролировал газодобывающую фирму «Реверс».
С апреля 2021 года в российских регистрах появилась информация, что владелицей части доли умершего супруга в «Юкола-нефти» (36,02%) стала его вдова Татьяна Шумская. По образованию она архитектор и дизайнер, известна тем, что входила в жюри конкурса ретро-автомобилей «Олдсмобиль-Ралли», который регулярно устраивал и спонсировал Валерий Шумский.
В течение нескольких месяцев этого года фамилия Татьяны Шумской то исчезала, то появлялась в регистрах совладельцев «Юкола-нефти». Можно предположить, что это было вызвано упоминавшимися выше судебными исками со стороны Анны Шумской. Но с третьей декады сентября Татьяна Шумская, по данным российского ЕГРЮЛ, снова совладелец 36,02% нефтедобывающей компании.
Что представляет собой наследство Валерия Шумского?
До истории с «грязной нефтью», в которую в 2019 году тоже попала компания, это был динамично растущий по выручке и прибыли бизнес.
«Юкола-нефть» на протяжении многих лет входила и топ-20 самых крупных по доходам белорусских компаний в России, и в топ-20 и даже топ-10 самых прибыльных.
В 2018 году выручка компании составила около 10,3 млрд при чистой прибыли около 800 млн российских рублей. В 2019 году выручка упала до 7,6 млрд российских рублей, но чистая прибыль продолжила расти (около 970 млн российских рублей). По итогам прошлого года «Юкола-нефть» просела как по выручке, так и по чистой прибыли, объемы которых составили, соответственно 5,6 млрд и 245 млн российских рублей. Ухудшились финансовые показатели и по другим российским компаниям бизнесмена.
08:24 05/10/2021
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