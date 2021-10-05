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Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в соцсетях Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, следует из данных Forbes Real-Time.

По данным счетчика издания, состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 миллиарда доллара, пишет centralasia.media

Глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.

Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Как пишут СМИ, для крупнейшей соцсети этот сбой стал наиболее масштабным с 2008 года — тогда она отключилась на сутки.
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