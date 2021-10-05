По данным счетчика издания, состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 миллиарда доллара, пишет centralasia.media





Глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.





Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.





Как пишут СМИ, для крупнейшей соцсети этот сбой стал наиболее масштабным с 2008 года — тогда она отключилась на сутки.



