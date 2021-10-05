Об этом сообщает Sputnik.by со ссылку на пресс-службу ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".





В состав газотранспортной системы "Газпром трансгаз Беларусь" входят 3 подземных хранилища газа: Прибугское и Осиповичское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское – в отложениях каменной соли.





Плановый резерв для работы трех подземных газохранилищ в зимний сезон – 1,09 млрд куб. м.





Примечательно, что закачка газа в белорусские хранилища происходит на фоне беспрецедентного роста цен на газ и полупустых хранилищ в Европе.



