+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Газпром закачивает 1 млрд. кубометров газа в белорусские хранилища

Дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продолжает заполнение газохранилищ на территории Беларуси, чтобы к морозам получить нужный резерв топлива.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылку на пресс-службу ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

В состав газотранспортной системы "Газпром трансгаз Беларусь" входят 3 подземных хранилища газа: Прибугское и Осиповичское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское – в отложениях каменной соли.

Плановый резерв для работы трех подземных газохранилищ в зимний сезон – 1,09 млрд куб. м.

Примечательно, что закачка газа в белорусские хранилища происходит на фоне беспрецедентного роста цен на газ и полупустых хранилищ в Европе.

Согласно данным Bloomberg, объемы газа в европейских газовых хранилищах примерно на 10 миллиардов кубометров, или 10 п.п., ниже среднего показателя за пять лет – в период с 2015 по 2019 годы, пишет afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]