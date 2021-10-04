Джо Байден не исключил дефолта США
Глава Белого дома заявил, что решение этой проблемы будет зависеть от голосования республиканцев в Конгрессе.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Президент США не может гарантировать, пишет Sputnik, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет.
Джо Байден в понедельник выступил в Белом доме и призвал поднять потолок госдолга, чтобы выплатить прошлый.
"Республиканцы должны прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой, ставя Соединенные Штаты под угрозу дефолта", – заявил американский лидер.
Он уверен, что под угрозой статус доллара как мировой резервной валюты.
Ему задали вопрос, возможна ли ситуация, при которой Вашингтон не сможет расплатиться из-за введения лимита госдолга.
"Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными. Я в это не верю. Но могу ли я это гарантировать? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу", – ответил Байден.
Какой потолок у США?
С октября Вашингтон превысил установленный потолок в 28,4 триллиона долларов. Американский Минфин заявил, что до середины месяца способен предпринять ряд мер, которые не допустят дефолта, но конгресс должен повысить предельно допустимый уровень. Против такого решения в сенате сейчас выступают республиканцы, по мнению некоторых экспертов, чтобы использовать ситуацию в своих политических целях.
Что такое госдолг США?
Вашингтон берет деньги в долг, чтобы компенсировать дефицит бюджета и покрыть все необходимые расходы. Кредиторами выступают как структуры внутри страны, например, пенсионный фонд, так и инвесторы за ее пределами. Достаточно активно ценные бумаги США покупает Китай. Наиболее популярные американские облигации — десятилетние.
21:37 04/10/2021
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