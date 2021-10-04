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Депутаты проголосовали за "потолок" возмещения вкладов для предпринимателей

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».


Законопроект сохраняет норму о гарантированном возмещении денег индивидуальным предпринимателям на банковские счета или вклады с ограничением по сумме — не более 100 тыс. рублей.

Также, пишет officelife.media, законопроект расширяет полномочия «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Оно сможет размещать временно свободные денежные средства агентства в облигации Банка развития.

Ранее сообщалось, что во время общественного обсуждения законопроекта Нацбанк не согласился с предложением, что не стоит делать «потолок» суммы возмещения для вкладов индивидуальных предпринимателей. Регулятор считает, что следует учесть опыт зарубежных законов: в большинстве из них такой лимит есть, в том числе во всех государствах ЕАЭС.
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