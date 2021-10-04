



Законопроект сохраняет норму о гарантированном возмещении денег индивидуальным предпринимателям на банковские счета или вклады с ограничением по сумме — не более 100 тыс. рублей.





Также, пишет officelife.media, законопроект расширяет полномочия «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Оно сможет размещать временно свободные денежные средства агентства в облигации Банка развития.





Ранее сообщалось, что во время общественного обсуждения законопроекта Нацбанк не согласился с предложением, что не стоит делать «потолок» суммы возмещения для вкладов индивидуальных предпринимателей. Регулятор считает, что следует учесть опыт зарубежных законов: в большинстве из них такой лимит есть, в том числе во всех государствах ЕАЭС.



