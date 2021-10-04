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"Серые" схемы экспорта: задержаны руководители мясокомбинатов

Задерживали фигурантов в начале октября в Жлобине и Пинске: брали директоров с поличным во время получения денег.

"Серые" схемы экспорта: задержаны руководители мясокомбинатов
Сотрудники правоохранительных органов пресекли реализацию "серой" схемы экспорта мясной продукции, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным милиции, пишет Sputnik, в состав преступной структуры входили главы крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а бизнесмены – как белорусские, так и иностранные.

"Руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ", – сказали в МВД.

Там также отметили, что по этой схеме группа действовала несколько лет, а размер однократных взяток превышал десять тысяч долларов США.

По данным ведомства, задерживали фигурантов в начале октября в Жлобине и Пинске: брали директоров с поличным во время получения денег.

По фактам Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела – за получение и дачу взяток в особо крупных размерах.
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