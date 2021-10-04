Сотрудники правоохранительных органов пресекли реализацию "серой" схемы экспорта мясной продукции, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.





По данным милиции, пишет Sputnik, в состав преступной структуры входили главы крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а бизнесмены – как белорусские, так и иностранные.





"Руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ", – сказали в МВД.





Там также отметили, что по этой схеме группа действовала несколько лет, а размер однократных взяток превышал десять тысяч долларов США.





По данным ведомства, задерживали фигурантов в начале октября в Жлобине и Пинске: брали директоров с поличным во время получения денег.





По фактам Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела – за получение и дачу взяток в особо крупных размерах.