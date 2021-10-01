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Кремний, второй по распространённости элемент на Земле, стал дефицитом, угрожая мировой экономике, пишет dev.by со ссылкой на Bloomberg. «Это последний из шоков для рынка в череде сбоев — от разорванных цепочек поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную ситуацию для компаний, а значит и для потребителей», — говорится в материале издания.





Металлический кремний производят, нагревая в печи кокс и песок. Процесс является очень энергоёмким. При этом более 60% мирового производства сосредоточено в Китае. Пекин решил сократить выбросы углекислого газа в соответствии со своей новой «зелёной» политикой и уменьшил производство кремния в своих промышленных центрах (оно упало на 90% по сравнению с августом этого года).





В результате острого дефицита цена на мировом рынке выросла до $10 392 (67 тысяч юаней).





В совокупности нехватка кремния, растущая стоимость нефти и перебои в поставках оказывают разрушительное воздействие на рынки и вызывают обеспокоенность по поводу того, что цены продолжат подниматься, а мировая экономика переживёт очередной спад.



















