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Кремний подскочил в цене на 300% — подорожает вся техника

Китай сократил выработку металлического кремния. Итог — его цена за два месяца подпрыгнула на 300%. Поскольку кремний используется во множестве производств — от строительных (стекло, бетон) до сложной электроники (компьютерные чипы, имплатны) и автопромышленности, эксперты прогнозируют серьёзный рост стоимости зависимых товаров.

Фото: Maxence Pira

Кремний, второй по распространённости элемент на Земле, стал дефицитом, угрожая мировой экономике, пишет dev.by со ссылкой на Bloomberg. «Это последний из шоков для рынка в череде сбоев — от разорванных цепочек поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную ситуацию для компаний, а значит и для потребителей», — говорится в материале издания.

Металлический кремний производят, нагревая в печи кокс и песок. Процесс является очень энергоёмким. При этом более 60% мирового производства сосредоточено в Китае. Пекин решил сократить выбросы углекислого газа в соответствии со своей новой «зелёной» политикой и уменьшил производство кремния в своих промышленных центрах (оно упало на 90% по сравнению с августом этого года). 

В результате острого дефицита цена на мировом рынке выросла до $10 392 (67 тысяч юаней). 

В совокупности нехватка кремния, растущая стоимость нефти и перебои в поставках оказывают разрушительное воздействие на рынки и вызывают обеспокоенность по поводу того, что цены продолжат подниматься, а мировая экономика переживёт очередной спад.
Источник:  Инна Бондарович
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